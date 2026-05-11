ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Подозрение экс-судье Тандыру за квартирную схему: появились новые детали махинаций

15:07 11.05.2026 Пн
2 мин
Что уже удалось выяснить следствию?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Подозрение экс-судье Тандыру за квартирную схему: появились новые детали махинаций Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Следствие выяснило новые детали в деле бывшего судьи Макаровского районного суда, одного из организаторов преступной группировки, которая отбирала квартиры у умерших граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Государственного бюро расследований.

Читайте также: СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Евгению Мураеву

В ГБР не назвали имя бывшего судьи, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Тандыре.

Как работала схема

Группировка действовала с 2021 по 2023 год. Злоумышленники выбирали квартиры, владельцы которых умерли и не оставили наследников - такие объекты давали время и снижали риск быстрого разоблачения.

Далее схема работала так:

  • на имущество изготавливали поддельные документы с вписанными подставными "должниками";
  • параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен;
  • подавали в суд фиктивные иски якобы о взыскании долга;
  • получали решения о взыскании несуществующего долга;
  • через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;
  • после этого перепродавали недвижимость третьим лицам.

За два года группировка завладела пятью квартирами в Одесской и Киевской областях. Шестую присвоить не успели - у квартиры нашлась наследница.

Кто руководил группировкой

Следствие установило, что организаторами схемы были три человека: бывший судья Макаровского суда Алексей Тандыр, его адвокат и бывший государственный исполнитель.

Подозрение экс-судье Тандыру за квартирную схему: появились новые детали махинацийФото: Алексею Тандыру сообщили о подозрении (dbr.gov.ua)

По версии следствия, Тандыр принимал нужные решения на основании заведомо поддельных документов. Чиновник из Минюста открывал исполнительные производства и добивался взыскания на квартиры - так право собственности на чужое имущество переходило к членам банды.

Сейчас подозрение в причастности к преступной организации сообщено шести лицам. Всем избраны меры пресечения.

Тандыра взяли под стражу без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе ГБР вместе с Офисом генерального прокурора официально объявили о разоблачении схемы и сообщили Тандыру о новом подозрении за участие в преступной организации.

Ранее Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание Тандыра под стражей без определения залога нарушило его права, и обязал Украину выплатить ему 2 100 евро компенсации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Суд Мошенническая схема
Новости
Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
Переговоры Зеленского и Путина: Украина и США обсудили возможные форматы
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны