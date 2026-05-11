Подозрение экс-судье Тандыру за квартирную схему: появились новые детали махинаций
Следствие выяснило новые детали в деле бывшего судьи Макаровского районного суда, одного из организаторов преступной группировки, которая отбирала квартиры у умерших граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Государственного бюро расследований.
В ГБР не назвали имя бывшего судьи, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Тандыре.
Как работала схема
Группировка действовала с 2021 по 2023 год. Злоумышленники выбирали квартиры, владельцы которых умерли и не оставили наследников - такие объекты давали время и снижали риск быстрого разоблачения.
Далее схема работала так:
- на имущество изготавливали поддельные документы с вписанными подставными "должниками";
- параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен;
- подавали в суд фиктивные иски якобы о взыскании долга;
- получали решения о взыскании несуществующего долга;
- через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;
- после этого перепродавали недвижимость третьим лицам.
За два года группировка завладела пятью квартирами в Одесской и Киевской областях. Шестую присвоить не успели - у квартиры нашлась наследница.
Кто руководил группировкой
Следствие установило, что организаторами схемы были три человека: бывший судья Макаровского суда Алексей Тандыр, его адвокат и бывший государственный исполнитель.
Фото: Алексею Тандыру сообщили о подозрении (dbr.gov.ua)
По версии следствия, Тандыр принимал нужные решения на основании заведомо поддельных документов. Чиновник из Минюста открывал исполнительные производства и добивался взыскания на квартиры - так право собственности на чужое имущество переходило к членам банды.
Сейчас подозрение в причастности к преступной организации сообщено шести лицам. Всем избраны меры пресечения.
Тандыра взяли под стражу без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе ГБР вместе с Офисом генерального прокурора официально объявили о разоблачении схемы и сообщили Тандыру о новом подозрении за участие в преступной организации.
Ранее Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание Тандыра под стражей без определения залога нарушило его права, и обязал Украину выплатить ему 2 100 евро компенсации.