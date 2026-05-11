Підозра екссудді Тандиру за квартирну схему: з'явилися нові деталі махінацій
Слідство з'ясувало нові деталі у справі колишнього судді Макарівського районного суду, одного із організаторів злочинного угруповання, яке відбирало квартири у померлих громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Державного бюро розслідувань.
У ДБР не назвали ім'я колишнього судді, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Тандира.
Як працювала схема
Угруповання діяло з 2021 по 2023 рік. Зловмисники обирали квартири, власники яких померли і не залишили спадкоємців - такі об'єкти давали час і знижували ризик швидкого викриття.
Далі схема працювала так:
- на майно виготовляли підроблені документи із вписаними підставними "боржниками";
- паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень;
- подавали до суду фіктивні позови нібито про стягнення боргу;
- отримували рішення про стягнення неіснуючого боргу;
- через виконавчу службу звертали стягнення на квартири;
- після цього перепродували нерухомість третім особам.
За два роки угруповання заволоділо п'ятьма квартирами в Одеській та Київській областях. Шосту привласнити не встигли - у квартири знайшлася спадкоємиця.
Хто керував угрупованням
Слідство встановило, що організаторами схеми були три особи: колишній суддя Макарівського суду Олексій Тандир, його адвокат і колишній державний виконавець.
Фото: Олексію Тандиру повідомили про підозру (dbr.gov.ua)
За версією слідства, Тандир ухвалював потрібні рішення на підставі завідомо підроблених документів. Посадовець із Мін'юсту відкривав виконавчі провадження і домагався стягнення на квартири - так право власності на чуже майно переходило до членів банди.
Наразі підозру у причетності до злочинної організації повідомлено шістьом особам. Усім обрано запобіжні заходи.
Тандира взяли під варту без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня ДБР разом з Офісом генерального прокурора офіційно оголосили про викриття схеми і повідомили Тандиру про нову підозру за участь у злочинній організації.
Раніше Європейський суд з прав людини визнав, що тривале тримання Тандира під вартою без визначення застави порушило його права, і зобов'язав Україну виплатити йому 2 100 євро компенсації.