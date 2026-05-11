Підозра екссудді Тандиру за квартирну схему: з'явилися нові деталі махінацій

Слідство з'ясувало нові деталі у справі колишнього судді Макарівського районного суду, одного із організаторів злочинного угруповання, яке відбирало квартири у померлих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Державного бюро розслідувань.

У ДБР не назвали ім'я колишнього судді, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Тандира.

Як працювала схема

Угруповання діяло з 2021 по 2023 рік. Зловмисники обирали квартири, власники яких померли і не залишили спадкоємців - такі об'єкти давали час і знижували ризик швидкого викриття.

Далі схема працювала так:

на майно виготовляли підроблені документи із вписаними підставними "боржниками";

паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень;

подавали до суду фіктивні позови нібито про стягнення боргу;

отримували рішення про стягнення неіснуючого боргу;

через виконавчу службу звертали стягнення на квартири;

після цього перепродували нерухомість третім особам.

За два роки угруповання заволоділо п'ятьма квартирами в Одеській та Київській областях. Шосту привласнити не встигли - у квартири знайшлася спадкоємиця.

Хто керував угрупованням

Слідство встановило, що організаторами схеми були три особи: колишній суддя Макарівського суду Олексій Тандир, його адвокат і колишній державний виконавець.

Фото: Олексію Тандиру повідомили про підозру (dbr.gov.ua)

За версією слідства, Тандир ухвалював потрібні рішення на підставі завідомо підроблених документів. Посадовець із Мін'юсту відкривав виконавчі провадження і домагався стягнення на квартири - так право власності на чуже майно переходило до членів банди.

Наразі підозру у причетності до злочинної організації повідомлено шістьом особам. Усім обрано запобіжні заходи.

Тандира взяли під варту без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.