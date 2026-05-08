Экс-судью Тандыра, который сбил нацгвардейца, разоблачили на махинациях с квартирами
В Киеве разоблачили банду, которая присваивала квартиры умерших украинцев. Одним из подозреваемых оказался экс-судья, который сбил нацгвардейца насмерть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.
Генпрокурор не назвал имя бывшего судьи, но, по информации источников РБК-Украина, речь об Алексее Тандыре.
Кравченко отметил, что о подозрении сообщили шестерым участникам преступной группировки. Среди них:
- бывший глава одного из судов Киевской области, который ранее был обвинен в смертельном ДТП на блокпосту;
- руководитель подразделения Государственной исполнительной службы Минюста;
- два адвоката;
- двое гражданских.
"Участники схемы выбирали квартиры умерших или длительно отсутствующих владельцев - такие объекты снижали риск быстрого разоблачения. На них изготовляли поддельные правоустанавливающие документы, вписывая подставных "должников", и параллельно составляли фиктивные договоры займа на миллионы гривен", - уточнил генпрокурор.
По версии следствия, бывший судья обеспечивал "нужные" решения, а чиновник Минюста - открытие производств и обращение о взыскании на квартиры. Таким образом право собственности на недвижимость переходило к участникам банды или связанным с ними лицам. После этого квартиры перепродавали.
"Следствие установило, что участники организации завладели пятью квартирами в Киеве и Одессе. Еще одну квартиру не успели присвоить, потому что схема была разоблачена", - написал Кравченко.
Подозреваемым избрали меры пресечения, В частности, судью арестовали без права внести залог.
Смертельное ДТП
Трагедия с участием тогдашнего председателя Макаровского райсуда произошла поздно вечером 25 мая 2023 года.
Алексей Тандыр, находясь за рулем Lexus, на большой скорости сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста при въезде в Киев. Военнослужащий погиб на месте от полученных травм.
Следствие сопровождалось скандалами. В частности, эксперты обнаружили, что после задержания судья пытался обмануть следствие, предоставив вместо биологических образцов воду и слюну.
Однако позже официально подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Суд арестовал подозреваемого. В феврале залог для Тандыра уменьшили со 120 млн гривен до 20 млн гривен.