Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany

14:41 11.05.2026 Пн
Программа Brave Germany должна поддержать оборонные стартапы и новые военные технологии
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany Фото: министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус (Getty Images)
Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус в Киеве подписали документ о запуске совместной программы Brave Germany для развития оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время брифинга после подписания документов Федоров заявил, что сегодня Германия является крупнейшим партнером Украины по объему помощи в сфере безопасности.

"Сегодня Германия - страна номер один в мире по безопасности помощи Украине. Она составляет около трети от всей помощи нашей страны", - подчеркнул он.

Отдельно министр поблагодарил Берлин за поддержку украинской противовоздушной обороны, в частности за финансирование систем Patriot, IRIS-T и ракет к ним.

По словам Федорова, Германия также финансирует дроны-перехватчики и направления middle strike и deep strike, которые Украина использует для поражения логистики российских войск.

"Мидлстрайки позволяют сегодня перебивать логистику нашего врага. То есть это опять-таки о качестве поддержки, о финансировании наиболее актуальных направлений", - добавил он.

Министр напомнил, что ранее Украина и Германия подписали большой контракт, финансирование которого уже стартовало.

"В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на инициативу Писториуса относительно дополнительного пакета ракет PAC-3 для Украины в рамках формата "Рамштайн".

По словам министра, именно благодаря этому Украина смогла усилить защиту критической инфраструктуры во время массированных атак РФ зимой.

Кроме того, Германия начала выделять средства на поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны Украины.

Федоров заявил, что украинская армия в последние месяцы демонстрирует положительную динамику на фронте и истощает российские силы.

"У России не хватает сил для того, чтобы продолжать наступательные операции. Украинская армия истощает россиян. И то же самое происходит с дипстрайками, потому что Украина полностью перехватила инициативу и в этом направлении", - подчеркнул он.

По его убеждению, эффективная международная поддержка, современное оружие и развитие технологий должны помочь Украине достичь своих целей и справедливого мира.

Напомним, в апреле министры обороны Украины и Германии подписали соглашение об обмене оборонными данными и запуске совместных технологических проектов.

В частности, партнеры получат доступ к украинским боевым данным из системы DELTA для развития AI-моделей и аналитических решений в сфере обороны.

