СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Евгению Мураеву

12:53 11.05.2026 Пн
2 мин
В чем обвиняют бывшего нардепа?
Валерий Ульяненко
СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Евгению Мураеву Фото: Евгений Мураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему нардепу Евгению Мураеву. Его обвиняют в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Согласно материалам дела, лидер запрещенной партии "Наши" продолжал подрывную деятельность даже после начала полномасштабного вторжения. Находясь за границей, он давал интервью, в которых называл войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Следствие установило, что экс-нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в стране и призвал украинцев сложить оружие перед оккупантами. Также фигурант публично оправдывал захват части территорий государства.

Пропаганда через телеканал "Наш"

До момента запрета подконтрольного Мураеву телеканала "Наш", медиаресурс массово использовался для распространения дезинформации в интересах России. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности политика.

На основании собранных доказательств Мураеву заочно сообщили о подозрении по ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности.

Дело Мураева

Напомним, осенью 2022 года СБУ провела серию обысков по местам жительства и в офисах тогда еще нардепа Евгения Мураева в Киеве. Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

В январе 2022 года МИД Британии обвинил Россию в намерениях создать в Украине "марионеточную" власть в рамках возможного вторжения. Потенциальным лидером подконтрольной Кремлю власти, по данным Лондона, рассматривали экс-нардепа Евгения Мураева.

В июле 2023 года Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. В марте 2024 года следствие по делу бывшего нардепа Евгения Мураева было завершено. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в суд направлено дело народного депутата Евгения Шевченко, которого обвиняют в легализации более 9 млн гривен через покупку люксовых авто.

РБК-Украина также писало, что в Житомире СБУ разоблачила ботоферму: местный житель ежемесячно продавал спецслужбам РФ более трех тысяч фейковых Telegram-аккаунтов.

Через них враг разгонял дезинформацию и рассылал анонимные сообщения о "минировании" украинских объектов.

