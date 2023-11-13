Британия накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи
Британия передала Вооруженным силам Украины различную одежду и снаряжение первой необходимости в преддверии зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.
Что именно получат ВСУ
- 82 тысячи касок;
- 25 тысяч комплектов зимней одежды;
- 10 тысяч комплектов бронежилетов;
- 70 тысяч сухпайков.
В Минобороны Британии отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.
Помощь от Британии
Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.
Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.
Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.
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