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Британия накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи

Понедельник 13 ноября 2023 15:53
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Британия накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи Архивное фото: Британия передала Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия передала Вооруженным силам Украины различную одежду и снаряжение первой необходимости в преддверии зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Что именно получат ВСУ

  • 82 тысячи касок;
  • 25 тысяч комплектов зимней одежды;
  • 10 тысяч комплектов бронежилетов;
  • 70 тысяч сухпайков.

В Минобороны Британии отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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