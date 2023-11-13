Британия накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи

Британия передала Вооруженным силам Украины различную одежду и снаряжение первой необходимости в преддверии зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии .

Что именно получат ВСУ

82 тысячи касок;

25 тысяч комплектов зимней одежды;

10 тысяч комплектов бронежилетов;

70 тысяч сухпайков.

В Минобороны Британии отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.