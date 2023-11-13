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В правительстве Британии перестановки. Главу МВД уволили после скандала, а МИД возглавит экс-премьер

Понедельник 13 ноября 2023 12:07
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В правительстве Британии перестановки. Главу МВД уволили после скандала, а МИД возглавит экс-премьер Фото: Риши Сунак, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В правительстве Великобритании проводятся перестановки. Премьер-министр Риши Сунак обновляет состав Кабмина, и уже назначены новые руководители МВД и МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Перестановки проводятся на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые могут состояться в течение следующих 12 месяцев.

Новым министром внутренних дел был назначен Джеймс Клеверли, который ранее возглавлял Министерства иностранных дел.

Перед этим утром была уволена Суэлла Браверман с поста главы МВД.

Джереми Хант, назначенный министром финансов еще во время премьерства Лиз Трасс, сейчас все же сохраняет свой пост, рассказали на Даунинг-стрит.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел. Такое решение Сунак принял после заявления бывшего руководителя этого ведомства Бравермана об увольнении из-за громкого скандала.

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Риши Сунак
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