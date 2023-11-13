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В России заявили о перегруппировке в Херсонской области, а потом сказали об ошибке

Понедельник 13 ноября 2023 10:18
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В России заявили о перегруппировке в Херсонской области, а потом сказали об ошибке Фото: российские военные проводят "перегруппировку" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Министерстве обороны РФ заявили о решении провести перегруппировку войск из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить подальше на восток от Днепра. Впрочем, позже информацию о "маневрах" изменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, которых цитируют пропагандисты, такое решение было принято после оценки сложившийся ситуации".

Так, командование группировки "Днепр" решило "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", рассказали у Шойгу. Речь идет о силах интервентов, которые действуют в Херсонской области.

Также в Минобороны страны-агрессора заявили, что после перегруппировки "Днепр" "высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях", пишут росСМИ.

При этом чуть позже такое заявление о перегруппировке сил в Херсонской области было "аннулировано".

В России заявили о перегруппировке в Херсонской области, а потом сказали об ошибкеВ России заявили о перегруппировке в Херсонской области, а потом сказали об ошибке

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Отметим, что в последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писали эксперты Института изучения войны (ISW) в недавнем отчете, российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонщины.

По мнению эксперта, бойцы ВСУ на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

В Институте изучения войны также ранее сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

Добавим, что по мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.

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