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Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" под Купянском (видео)

Купянский район, Понедельник 13 ноября 2023 17:10
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Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" под Купянском (видео) Архивное фото: Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". Процесс его уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Увидел FPV-дрон и погас: пограничники "закрыли" еще один глаз Мордора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" обнаружили еще один наблюдательный комплекс оккупантов и место, где они вели инженерные работы.

Беспилотник пограничников поразил вражеский "Муром", заставив группу "строителей" немного побегать.

"Муром-М"

Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных.

Также за прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.

Недавно военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

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