Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" под Купянском (видео)
Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". Процесс его уничтожения удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Увидел FPV-дрон и погас: пограничники "закрыли" еще один глаз Мордора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Купянском направлении пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" обнаружили еще один наблюдательный комплекс оккупантов и место, где они вели инженерные работы.
Беспилотник пограничников поразил вражеский "Муром", заставив группу "строителей" немного побегать.
"Муром-М"
Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.
Украинские воины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных.
Также за прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.
Недавно военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".
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