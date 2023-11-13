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ХАМАС потерял контроль над Газой, террористы бегут на юг, - Галлант

Понедельник 13 ноября 2023 21:00
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ХАМАС потерял контроль над Газой, террористы бегут на юг, - Галлант Фото: министр обороны Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Террористы бегут на юг.

Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Нет ни одной силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству", - заявил он.

По словам Галланта, израильские войска наступают "в соответствии с планами и выполняют задачи точно, со смертельным исходом".

Он также добавил, что в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против туннелей ХАМАС.

"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", - сказал Галлант.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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