Дубинскому сообщили о подозрении в госизмене

По материалам СБУ и ДБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины. Речь идет об Александре Дубинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба ВС России (известное как ГРУ).

Основная задача этой организации - расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.

За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ. Так, по имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

Правоохранители установили, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров - распространение фейков о якобы "вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США" в 2019 году.

В частности, для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях.

Установлено, что преступную организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев. Эта агентурная сеть действовала в столице Украины.

При этом операционным руководством вражеской группы с территории РФ занимался его заместитель - Алексей Савин.

По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу.

Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается за границей. В ходе проведения информационных диверсий против Украины Кулик публично занимался псевдоправовым "обоснованием" фейков в пользу Кремля.

Подрывную деятельность преступной организации в Киеве координировал экс-помощник Деркача, бывший сотрудник игры времен СССР Игорь Колесников, уже осужден и отбывает наказание за измену.

На основании собранных доказательств, Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации - народному депутату - о подозрении по двум статьям УК:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Подозрение по этим же статьям сообщено сотрудникам российского ГРУ Алексею и Савину, которые создали преступную организацию и занимались подстрекательством к государственной измене, а также агентам РФ: экснардепу Деркачу и экспрокурору Кулику.

Решается вопрос об избрании действующему народному депутату меры пресечения.

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: Дубинскому сообщили о подозрении в госизмене (t.me/SBUkr)

Дела Дубинского

Напомним, сегодня источники РБК-Украина сообщали, что у нардепа Александра Дубинского проводят новые обыски по делу о государственной измене.

Отметим, что Дубинский также фигурирует в деле об организации незаконных выездов через границу Украины. Ему объявили подозрение за схему с выездом уклонистов.

Ранее нардепу сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

Суд назначил Дубинскому круглосуточный домашний арест.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.