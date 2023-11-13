ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области: одна из шахт осталась без света

Донецкая область, Понедельник 13 ноября 2023 11:45
UA EN RU
Россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области: одна из шахт осталась без света Фото: россияне обстреляли электроподстанцию в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не перестают атаковать Донецкую область. В понедельник, 13 ноября, под обстрелы попала электроподстанция и обесточилась воздушная линия. В результате одна из шахт осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой области из-за обстрелов обесточилась воздушная линия и электроподстанция, в результате чего без света осталась одна из шахт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, российские войска вечером 7 ноября были дарены кассетными боеприпасами по селу Богатырь в Донецкой области, в результате чего три человека погибли.

А 29 октября в прифронтовом Северске Донецкой области экипаж правоохранителей попал под артиллерийский обстрел. Четверо полицейских получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
Украинские войска продолжили наступление в западной части Запорожской области: карты ISW
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом