"Подогревают духовку": посол объяснил, почему переговоры об обменах политически важны

Переговоры по обмену пленными имеют не только гуманитарное, но и политическое значение. Они поддерживают интерес к стамбульскому формату и позволяют сохранить основу для более широких договоренностей в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Турции Наримана Джеляла.

По словам Джеляла, стамбульский процесс в его нынешнем виде позволяет держать ситуацию готовой.

"Во-вторых, он служит поддержанию заинтересованности в стамбульском процессе, пока нет ощутимого прогресса по основной теме - перемирие. Знаете, это как немножко подогревать духовку, чтобы в нужное время туда положить то, что должно запечься", - подчеркнул он.

Переговоры между Украиной и Россией

Заметим, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что Украине и России удастся договориться о завершении войны.

Более того, он отметил, что именно в Турции "накроют стол мира".

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно объяснили, почему Турция анонсирует встречу украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина и какие на самом деле шансы на то, что это вообще произойдет.

Стоит добавить, что на прошлой неделе состоялась уже третья встреча Украины и России в Турции. В частности на переговорах делегации обсуждали и встречу на уровне лидеров.

Как рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, Украина предложила России до конца августа организовать четырехстороннюю встречу.

А вскоре Зеленский отметил, что он хотел бы, чтобы на встрече лидеров присутствовали более 4 сторон.

Обмены пленными

Заметим, что все раунды переговоров между Украиной и РФ завершались значительными обменами пленных. В частности сначала это были обмены в формате "1000 на 1000", а затем было договорено об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

Однако уже на прошлой неделе руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с начала 2 раунда обменов домой удалось вернуть более 1000 украинцев.

Заметим, что обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня, а также 4 и 23 июля.

В то же время, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на 6 мая этого года, с начала полномасштабного вторжения, из плена РФ удалось вернуть 4757 украинцев.

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