"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украине и России удастся договориться о завершении войны. В Турции "накроют стол мира".

Эрдоган напомнил, что его страна активизировала дипломатические усилия ради мира на фоне того, как в соседних для Турции странах продолжают усиливаться кризисы и войны.

По словам президента Турции, в войне России против Украины Анкара "придерживается политики, выступающей за мир".

Он напомнил, что на третьем раунде переговоров в Стамбуле украинские и российские чиновники договорились провести новый обмен военнопленными.

"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - подчеркнул Эрдоган.