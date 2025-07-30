"Підігрівають духовку": посол пояснив, чому переговори про обміни політично важливі

Переговори щодо обміну полоненими мають не лише гуманітарне, а й політичне значення. Вони підтримують інтерес до стамбульського формату і дозволяють зберегти основу для ширших домовленостей у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Туреччині Нарімана Джеляла.

За словами Джеляла, стамбульський процес в його теперішньому вигляді дозволяє тримати ситуацію готовою.

"По-друге, він слугує підтримці зацікавленості в стамбульському процесі, поки немає відчутного прогресу по основній темі – перемирʼя. Знаєте, це як трошки підігрівати духовку, щоб в потрібний час туди покласти те, що має запектися", - підкреслив він.

Посол зауважив, що гуманітарний трек це - можливість звільняти українських людей.

Переговори між Україною та Росією

Зауважимо, що днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив впевненість в тому, що Україні та Росії вдасться домовитися про завершення війни.

Ба більше, він наголосив, що саме у Туреччині "накриють стіл миру".

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально пояснили, чому Туреччина анонсує зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна та які насправді шанси на те, що це взагалі відбудеться.

Варто додати, що минулого тижня відбулась вже третя зустріч України та Росії в Туреччині. Зокрема на переговорах делегації обговорювали й зустріч на рівні лідерів.

Як розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умеров, Україна запропонувала Росії до кінця серпня організувати чотиристоронню зустріч.

А невдовзі Зеленський зауважив, що він хотів би, щоб на зустрічі лідерів були присутні більше ніж 4 сторони.

Обміни полоненими

Зауважимо, що всі раунди переговорів між Україною та РФ завершувались значними обмінами полонених. Зокрема спочатку це були обміни у форматі "1000 на 1000", а потім було домовлено про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

Українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Проте вже минулого тижня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що від початку 2 раунду обмінів додому вдалось повернути понад 1000 українців.

Зауважимо, що обміни відбулись 9, 10, 12, 14, 19, 20 та 26 червня, а також 4 та 23 липня.

Водночас, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, станом на 6 травня цього року, з початку повномасштабного вторгнення, з полону РФ вдалось повернути 4757 українців.

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