России предложили встречу лидеров с участием Трампа и Эрдогана до конца лета, - Умеров
Россиянам предложили провести встречу лидеров, в которой кроме президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина примут участие президенты Турции и США - Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после третьего раунда переговоров в Стамбуле, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
По словам Умерова, встречу предлагается провести до конца августа. Участие во встрече примут лидеры Украины, России, США и Турции.
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя предложение для России, заявил, что это постоянное предложение, а реализовать его можно в любой момент. Например, если Путин захочет встретиться уже завтра, Зеленский будет готов провести с ним такую встречу.
"Почему мы настаиваем на встрече - в России есть один человек, который принимает решения. Если нужно принять важные решения, как остановка огня - это лицо должно присутствовать", - пояснил Тихий.
Отметим, украинская сторона также уточнила, что предложение о встрече с Путиным является бессрочным.
Другие детали встречи
Украина также вновь заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической инфраструктуре. От россиян требуется прекратить бить по критической и гражданской инфраструктуре.
Стороны обсудили дальнейшие этапы обмена военнопленными. Российская сторона согласилась вернуть людей, находящихся в плену более трех лет - речь идет о тяжелораненых, тяжелобольных и молодых украинцах.
Третий раунд переговоров в Стамбуле
Украинская делегация 23 июля прибыла в Стамбул и провела там уже третью встречу с представителями РФ. Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины - ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Перед встречей с россиянами украинские представители встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По данным источников РБК-Украина, переговоры между делегациями продолжались максимум около одного часа.
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