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Буданов впервые назвал количество освобожденных пленных по договоренностям "Стамбула-2"

Украина, Четверг 24 июля 2025 00:24
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Буданов впервые назвал количество освобожденных пленных по договоренностям "Стамбула-2" Фото: Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Более тысячи украинских военных уже вернулись домой из российского плена в рамках Стамбульских договоренностей. Сегодня освободили еще одну группу тяжелобольных и тяжелораненых защитников - государство продолжает бороться за каждого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.

Сегодня, 23 июля, в рамках реализации Стамбульских договоренностей с российской стороной, Украина вернула домой очередную группу тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Речь идет о воинах, которые длительное время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.

"Каждое возвращение - это большая победа для всего государства", - отметили в официальном заявлении Офиса Президента.

В целом, по итогам последних трех раундов переговоров в Стамбуле, в Украину уже удалось вернуть более 1000 наших граждан. Это один из самых масштабных гуманитарных прорывов за все время полномасштабной войны.

Возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации. Правительство подчеркивает, что процесс освобождения военнопленных продолжается, и государство делает все возможное для возвращения каждого защитника.

При этом возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации.

Напомним, третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле. Одним из ключевых решений стала договоренность о постепенном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и молодых пленных по принципу "всех на всех".

Обмены военнопленными

во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся в мае этого года, Украина и Россия согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Эту договоренность реализовали в три этапа - с 23 по 25 мая. Это стало одним из крупнейших обменов с начала полномасштабной войны.

Уже 2 июня, во время второго раунда переговоров в Турции, стороны достигли нового соглашения - об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках этих договоренностей с начала июня было проведено уже восемь обменов - 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 числа. А также 4 июля.

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