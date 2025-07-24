Буданов впервые назвал количество освобожденных пленных по договоренностям "Стамбула-2"
Более тысячи украинских военных уже вернулись домой из российского плена в рамках Стамбульских договоренностей. Сегодня освободили еще одну группу тяжелобольных и тяжелораненых защитников - государство продолжает бороться за каждого.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.
Сегодня, 23 июля, в рамках реализации Стамбульских договоренностей с российской стороной, Украина вернула домой очередную группу тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Речь идет о воинах, которые длительное время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.
"Каждое возвращение - это большая победа для всего государства", - отметили в официальном заявлении Офиса Президента.
В целом, по итогам последних трех раундов переговоров в Стамбуле, в Украину уже удалось вернуть более 1000 наших граждан. Это один из самых масштабных гуманитарных прорывов за все время полномасштабной войны.
Возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации. Правительство подчеркивает, что процесс освобождения военнопленных продолжается, и государство делает все возможное для возвращения каждого защитника.
При этом возвращенные из плена воины пройдут комплексное медицинское обследование, лечение и курс физической и психологической реабилитации.
Напомним, третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 23 июля в Стамбуле. Одним из ключевых решений стала договоренность о постепенном обмене тяжелораненых, тяжелобольных и молодых пленных по принципу "всех на всех".
Обмены военнопленными
во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся в мае этого года, Украина и Россия согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Эту договоренность реализовали в три этапа - с 23 по 25 мая. Это стало одним из крупнейших обменов с начала полномасштабной войны.
Уже 2 июня, во время второго раунда переговоров в Турции, стороны достигли нового соглашения - об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках этих договоренностей с начала июня было проведено уже восемь обменов - 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 числа. А также 4 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.