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Не только Трамп и Эрдоган. Кого еще Зеленский хочет видеть на встрече с Путиным

Украина, Воскресенье 27 июля 2025 15:53
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Не только Трамп и Эрдоган. Кого еще Зеленский хочет видеть на встрече с Путиным Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина предложила провести встречу на высшем уровне с представителями страны-агрессора. Речь идет о новом раунде переговоров, на котором должны присутствовать лидеры Украины, России, США, Турции и европейских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что провел предметный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что во время переговоров он проинформировал французского коллегу об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, они с Макроном также подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

"Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно. Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует", - отметил Зеленский.

Как отметил президент, его законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 23 июля украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Украина среди прочего в очередной раз предложила провести встречу Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.

Подробнее о чем еще Украина и РФ говорили в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что глава украинской делегации Рустем Умеров также прокомментировал, будут ли следующие раунды, если до конца лета не удастся организовать встречу лидеров.

Стоит заметить, что в Кремле уже ответили, согласится ли Москва на встречу Путина и Зеленского в августе.

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