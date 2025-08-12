ua en ru
Подготовка России к наступлению и планы Трампа на встречу с Путиным: новости за 11 августа

Вторник 12 августа 2025 06:30
Подготовка России к наступлению и планы Трампа на встречу с Путиным: новости за 11 августа
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке России к новому наступлению. Тем временем президент США Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 11 августа, - в материале РБК-Украина.

Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к прекращению огня и войны в целом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, оккупанты перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции.

Трамп раскрыл планы на встречу с Путиным: скажу ему, чтобы он остановил войну

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планирует требовать, чтобы тот остановил войну против Украины.

Также президент США уточнил, что если глава Кремля предложит ему справедливую сделку, то он расскажет о ней президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран.

Без похода в ТЦК. Украинцы могут оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн

В приложение "Резерв+" добавили функцию оплаты штрафов за неприбытие по повестке. Таким образом можно снять статус "в розыске".

Детально с инструкцией можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Зеленский поговорил с Моди и призвал Индию сократить покупку нефти у России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Стороны, в частности, обсуждали экспорт российской нефти.

По словам Зеленского, разговор с Моди был продолжительным. Они детально обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и дипломатической ситуации.

СБУ ударила по Арзамасскому заводу, производящему детали для ракет Х-32 и Х-101, - источники

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям Арзамасского приборостроительного завода, сообщили источники РБК-Украина.

Это предприятие специализируется на производстве гироскопических приборов, систем управления, бортовых компьютеров и других составляющих для ракет класса Х-32 и Х-101.

