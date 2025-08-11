Зеленский поговорил с Моди и призвал Индию сократить покупку нефти у России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, разговор с Моди был продолжительным. Они детально обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества и дипломатической ситуации.

Президент Украины проинформировал премьера Индии о российских ударах по украинским городам и селам, в частности, о вчерашней атаке оккупантов на автобусную станцию в Запорожье.

"И это в то время, когда, наконец, появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того, чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", - обратил внимание Зеленский.

Он отметил, что Индия поддерживает все мирные инициативы и поддерживает обязательное участие Украины в мирных процессах.

"Мы подробно говорили о санкциях против России. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, имеющий ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", - добавил Зеленский.

Также президент Украины и премьер Индии договорились о встрече в сентябре на Генассамблее ООН.