Підготовка Росії до наступу і плани Трампа на зустріч із Путіним: новини за 11 серпня

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку Росії до нового наступу. Тим часом президент США Дональд Трамп розповів про плани на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 11 серпня, - в матеріалі РБК-Україна .

Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін точно не готується до припинення вогню і війни загалом, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, окупанти переміщують свої війська і техніку, щоб почати нові наступальні операції.

Трамп розкрив плани на зустріч із Путіним: скажу йому, щоб він зупинив війну

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним планує вимагати, щоб той зупинив війну проти України.

Також президент США уточнив, що якщо глава Кремля запропонує йому справедливу угоду, то він розповість про неї президенту України Володимиру Зеленському та лідерам європейських країн.

Без походу в ТЦК. Українці можуть сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн

У застосунок "Резерв+" додали функцію оплати штрафів за неприбуття за повісткою. Таким чином можна зняти статус "у розшуку".

Детально з інструкцією можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський поговорив з Моді і закликав Індію скоротити купівлю нафти у Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Індії Нарендрою Моді. Сторони, зокрема, обговорювали експорт російської нафти.

За словами Зеленського, розмова з Моді була тривалою. Вони детально обговорили важливі питання двостороннього співробітництва та дипломатичної ситуації.

СБУ вдарила по Арзамаському заводу, що виробляє деталі для ракет Х-32 і Х-101, - джерела

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по виробничих потужностях Арзамаського приладобудівного заводу, повідомили джерела РБК-Україна.

Це підприємство спеціалізується на виробництві гіроскопічних приладів, систем управління, бортових комп'ютерів та інших складових для ракет класу Х-32 і Х-101.