Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин точно не готовится к прекращению огня и войны в целом. Оккупанты перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности это и военные приготовления.
"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", - отметил президент.
По его словам, нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.
"Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.
Встреча Трампа с Путиным
Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Сегодня президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.
Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.