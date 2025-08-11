ua en ru
СБУ ударили по Арзамасскому заводу, производящему детали для ракет Х-32 и Х-101, - источники

Понедельник 11 августа 2025 12:53
СБУ ударили по Арзамасскому заводу, производящему детали для ракет Х-32 и Х-101, - источники Фото: СБУ ударили по Арзамасскому заводу, производящему детали для ракет Х-32 и Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по производственным мощностям Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники, это предприятие является составляющей российского военно-промышленного комплекса и специализируется на производстве гироскопических приборов, систем управления, бортовых компьютеров и других составляющих для ракет класса Х-32 и Х-101.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

По предварительным данным, по нему было нанесено по меньшей мере четыре точных попадания беспилотников ЦСО "А" СБУ.

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что 9 августа СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане на расстоянии более 1000 км от Украины.

На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства.

Война в Украине Российская Федерация Служба безопасности Украины
