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Перший випадок віспи мавп в Україні та візит голови Єврокомісії: новини за 15 вересня

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 08:15
Перший випадок віспи мавп в Україні та візит голови Єврокомісії: новини за 15 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

В Україні 15 вересня лабораторним методом був підтверджений перший випадок зараження віспою мавп. Також Київ з візитом відвідала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зустрілася з президентом України і зробила ряд важливих заяв. Крім того, окупанти продовжили наносити удари по Кривому Рогу та іншим містам країни.

Детальніше про те, що сталося в четвер, 15 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

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В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп

15 вересня в Україні виявлено перший випадок віспи мавп. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню, проведеному обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів з хворими на віспу мавп і не виїжджав за кордон. Проте поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.

Глава Єврокомісії відвідала з візитом до Києва

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

В ході переговорів з президентом України Володимиром Зеленським головною темою стало обговорення енергетичної безпеки країни і успішне проходження майбутнього опалювального сезону.

Крім того, вона наголосила, що приємно вражена темпами, з якими Україна рухається до Євросоюзу. За її словами, Україна не потребує прискорення процесів, бо сама все робить злагоджено та швидко.

Зеленський заявив, що Україна веде переговори про надання ППО з 5 державами

Київ вважає пріоритетним розв'язання питання протиповітряної оборони. Зараз Україна веде переговори стосовно поставок ППО з п'ятьма країнами.

Як зазначив президент, відзначаються позитивні результати щодо постачання Україні декількох систем NASAMS і IRIS-T від німецьких партнерів, однак поки не отримали жодної. Також Зеленський зазначив, що Київ досі не отримав позитивної реакції стосовно постачання ППО від Ізраїлю. Втім, Україна продовжить вести переговори з союзниками стосовно цього питання.

США ввели санкції проти Кадирова і членів його сім'ї

Сполучені Штати ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ї. Всього в новий санкційний пакет потрапило кілька десятків російських політиків, членів їх сімей і людей з їх оточення.

Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo і нові РСЗВ MARS II

Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo. Також ЗСУ отримають самохідні РСЗВ MARS II і ракети дня них. За словами міністра оборони ФРН Крістін Ламбрехт, Україні передадуть 50 бронетранспортерів і дві самохідні РСЗВ MARS II, а також 200 ракет до них.

Dingo - це броньована і опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях.

Путін був змушений пояснювати і відповідати на питання Сі Цзіньпіна про війну в Україні

Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним в ході саміту Шанхайської організації співробітництва. Російський лідер був змушений відповідати на низку запитань про війну в Україні і пояснюватися перед головою КНР.

Судячи з виниклих питань і необхідності повторно роз'яснювати позицію Росії щодо війни в Україні, точка зору Пекіна на агресію РФ не збігається з Москвою.

ДБР почало розслідування через ДТП з автомобілем Зеленського

Правоохоронці почали розслідування за фактом ДТП з автомобілем президента Володимира Зеленського в центрі Києва.

Пізно ввечері 14 вересня кортеж глави держави зіткнувся з іншим автомобілем у Києві. Після аварії президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Всі обставини ДТП належить з'ясувати правоохоронцям.

Спека повертається, але дощі не відходять: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, вночі в Карпатах і на Прикарпатті, а вдень – у східних областях. При цьому в більшості південних областей і Криму без істотних опадів.

У північній частині країни вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 26 градусів за Цельсієм.

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