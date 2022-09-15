У Бундестазі назвали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, яке наводить Bild .

За його словами, в даний момент уряд ФРН одностайно не підтримує поставки танків Leopard II в Україну. Клінгбайль зазначив, що підготовка на цій техніці "займає занадто багато часу, щоб мати будь-який ефект на даному етапі війни".

Також він додав, що українські військові під час тренувань на САУ PzH 2000 самі просили, щоб їх навчання тривало довше, ніж планувалося раніше.