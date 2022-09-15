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Окупанти завдали удару по Запоріжжю

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Запоріжжя, Четвер 15 вересня 2022 08:02
Окупанти завдали удару по Запоріжжю Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.

Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

В цей час відомо, що в будівлі вилетіли шибки.

За словами Куртєва, унаслідок атаки об'єкт був знеструмлено.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок прильоту немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.

Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.

Крім того, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.

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