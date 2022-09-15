Окупанти завдали удару по Запоріжжю

Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

В цей час відомо, що в будівлі вилетіли шибки.

За словами Куртєва, унаслідок атаки об'єкт був знеструмлено.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок прильоту немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.

Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.

Крім того, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.

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