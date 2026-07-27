За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР
Российские оккупанты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" совершили атаку на супермаркет АТБ в Чернигове 26 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Главного управления разведки.
Согласно данным ГУР, российские солдаты осуществили запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету. Он был оборудован видеокамерой.
Беспилотник летел из дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области РФ.
В настоящее время военная разведка Украины идентифицирует непосредственных исполнителей преступления и всех причастных к трагедии.
Как объяснили в ГУР, отдельная бригада беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" является частью военно-космических сил армии РФ. Она постоянно совершает атаки дальнобойными дронами, в том числе и по украинским гражданским объектам.
"Бригада "ГРОМ" Каскад" имеет репутацию подразделения для так называемой "элитной" касты московитов - в частности, чиновников, депутатов, бюрократов, региональных князьков и прочей нечисти. Так называемые "привилегированные" могут заключить краткосрочный многомесячный контракт и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус "участника" преступной войны против Украины", - рассказали разведчики.
Кстати, еще в 2025 году ГУР раскрыло личность командира бригады "ГРОМ "Каскад" - им оказался военный преступник Негруб Руслан Николаевич.
Атака РФ на АТБ в Чернигове
26 июля 2026 в 16:12 российские захватчики ударили по продуктовому супермаркету АТБ в городе Чернигов реактивным беспилотником "Герань 4".
Местные власти подтвердили гибель двух гражданских, в том числе 10-летнего ребенка. Еще 25 человек были ранены, среди них - трое детей.
На новое российское военное преступление сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что враг снова терроризирует гражданских без всякого военного смысла.
Уже 27 июля появились новые детали удара по АТБ в Чернигове. Кроме того, стало известно, что еще один вражеский беспилотник попал в станцию технического обслуживания в городе.