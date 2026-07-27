За обстрелом АТБ в Чернигове стоит подразделение для "привилегированных", - ГУР

Российские оккупанты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" совершили атаку на супермаркет АТБ в Чернигове 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Главного управления разведки.

Согласно данным ГУР, российские солдаты осуществили запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету. Он был оборудован видеокамерой.

Беспилотник летел из дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области РФ.

В настоящее время военная разведка Украины идентифицирует непосредственных исполнителей преступления и всех причастных к трагедии.

Как объяснили в ГУР, отдельная бригада беспилотной авиации "ГРОМ "Каскад" является частью военно-космических сил армии РФ. Она постоянно совершает атаки дальнобойными дронами, в том числе и по украинским гражданским объектам.

"Бригада "ГРОМ" Каскад" имеет репутацию подразделения для так называемой "элитной" касты московитов - в частности, чиновников, депутатов, бюрократов, региональных князьков и прочей нечисти. Так называемые "привилегированные" могут заключить краткосрочный многомесячный контракт и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус "участника" преступной войны против Украины", - рассказали разведчики.

Кстати, еще в 2025 году ГУР раскрыло личность командира бригады "ГРОМ "Каскад" - им оказался военный преступник Негруб Руслан Николаевич.