США закуплять понад 1800 систем Javelin. Частину з них передадуть Україні
США уклали договір на закупку протитанкових систем Javelin. Частину з них потім передадуть Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.
Міністерство оборони США уклало контракт з Raytheon Missiles and Defence та Lockheed Martin. Пентагон замовив понад 1800 систем Javelin. Сума контракту близько 311 млн доларів.
"Закупка є частиною програмного забезпечення України та включає (поставки) української армії, закупівлі армії США, а також ракети для міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.
За даними Пентагону, оборонні підприємства США виготовили вже понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 багаторазових командних пускових установок.
Нагадаємо, раніше Пентагон заявив, що поповнить власні запаси зброї на 1,2 млрд доларів.
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