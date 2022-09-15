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США закуплять понад 1800 систем Javelin. Частину з них передадуть Україні

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Вашингтон, Четвер 15 вересня 2022 18:11
США закуплять понад 1800 систем Javelin. Частину з них передадуть Україні Фото: Пентагон закупить 1800 систем Javelin (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США уклали договір на закупку протитанкових систем Javelin. Частину з них потім передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

Міністерство оборони США уклало контракт з Raytheon Missiles and Defence та Lockheed Martin. Пентагон замовив понад 1800 систем Javelin. Сума контракту близько 311 млн доларів.

"Закупка є частиною програмного забезпечення України та включає (поставки) української армії, закупівлі армії США, а також ракети для міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

За даними Пентагону, оборонні підприємства США виготовили вже понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 багаторазових командних пускових установок.

Нагадаємо, раніше Пентагон заявив, що поповнить власні запаси зброї на 1,2 млрд доларів.

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