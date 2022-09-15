США закуплять понад 1800 систем Javelin. Частину з них передадуть Україні

США уклали договір на закупку протитанкових систем Javelin. Частину з них потім передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

Міністерство оборони США уклало контракт з Raytheon Missiles and Defence та Lockheed Martin. Пентагон замовив понад 1800 систем Javelin. Сума контракту близько 311 млн доларів. "Закупка є частиною програмного забезпечення України та включає (поставки) української армії, закупівлі армії США, а також ракети для міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні. За даними Пентагону, оборонні підприємства США виготовили вже понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 багаторазових командних пускових установок.