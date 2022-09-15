Окупанти знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам Кривого Рогу, - голова ОВА

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вкотре поцілили по гідротехнічним спорудам міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОВА Дніпропетровської області Валентина Резніченка.

За словами голови ОВА, на місці ударів вже працюють рятувальники та аварійні служби.

"Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Попередньо, люди не постраждали", - пише Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія вже обстрілювала сьогодні Кривий Ріг. В результаті обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

Також напередодні росіяни завдали вісім ракетних ударів по місту. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити надзвичайну ситуацію. На місці удару спостерігався значний витік води.

Наразі через пошкодження гідротехнічних споруд у місті підтопленими залишається 79 будинків.

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