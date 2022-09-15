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США ввели санкції проти Кадирова та членів його родини

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Четвер 15 вересня 2022 18:42
США ввели санкції проти Кадирова та членів його родини Фото: Рамзан Кадиров, голова Чечні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Санкції були введені проти:

  • Кадирова Рамзана Ахматовича;
  • Кадирової Айшат Рамзанівни;
  • Кадирової Карини Рамзанівни;
  • Кадирової Медні Мусаєвни;
  • Кадирової Табарік Рамзановни.

Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров визнав, що так звана "спецоперація" перейшла у військові дії проти України.

Також, в Україні оголосили підозру Кадирову та двом його поплічникам.

Раніше, США вже вводили санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова.

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