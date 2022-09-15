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Бої ще йдуть. Кім спростував інформацію про звільнення Киселівки

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Миколаїв, Четвер 15 вересня 2022 15:45
Бої ще йдуть. Кім спростував інформацію про звільнення Киселівки Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на четвер, 15 вересня, українські військові продовжують вести бої за звільнення села Киселівка (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ході брифінгу.

"Ця інформація (про звільнення Киселівки - ред.) не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де знаходилася раніше, - в "сірій зоні". За неї б'ються", - заявив Кім.

Нагадаємо, у середу, 14 вересня, голова Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що Киселівка нібито була деокупована ще 13 вересня і українських військових від Херсона відділяє тільки Чорнобаївка.

Також ми писали, що, за словами військового експерта Владислава Селезньова, Киселівка є стратегічним населеним пунктом для солдатів ЗСУ. Деокупувавши його, вони зможуть обстрілювати залишки російських військ на аеродромі в Чорнобаївці.

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Збройні сили України Херсонская область Виталий Ким
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