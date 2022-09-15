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ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян, - Повітряні сили

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 12:52
ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян, - Повітряні сили Фото: ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян (t me Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу знищили чотири літаки російських військ. Також вони "приземлили" і БПЛА окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей - один БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних сил, один літак - штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку.

При цьому три літаки - бомбардувальники Су-24, їх збили на півдні країни.

Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 250 своїх літаків та 908 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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