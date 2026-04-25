Первую "местную" раннюю капусту продают в Украине позже, чем в прошлом году: бьют ли цены по кошельку

Молодая капуста от украинских фермеров наконец-то добралась до прилавков. Но не "кусаются" ли сегодня цены на нее - могут знать не все.
Подробнее о нынешней стоимости ранней капусты в Украине
Согласно информации аналитиков проекта EastFruit (по состоянию на 24 апреля 2026 года), в продажу в Украине уже поступили первые партии ранней капусты местного производства.
Уточняется, что на украинском рынке появились пока незначительные партии молодой белокочанной капусты.
Сообщается также, что в текущем году сезон продажи ранней капусты из местных хозяйств "начался примерно на две недели позже, чем в прошлом году".
Причиной такой задержки называют достаточно холодную и затяжную весну.
По данным экспертов EastFruit, сейчас местная белокочанная капуста урожая 2026 года поступает в продажу по ценам около 30-38 гривен за килограмм.
"Что в среднем на 39% дешевле, чем первые партии этой продукции в аналогичный период прошлого года", - сообщили украинцам.
Отмечается также, что на украинском рынке присутствует и импортная ранняя капуста - производства Северной Македонии.
Причем цены на импортную капусту нового урожая "начали стремительно снижаться в связи с поступлением на рынок первых партий продукции местного производства".
"Сейчас капуста производства Северной Македонии предлагается в среднем по 40 гривен за килограмм", - рассказали в EastFruit.
Согласно данным портала "Минфин" (по состоянию на 24 апреля 2026 года) средняя стоимость молодой капусты в магазинах Украины составляет около 67,70 гривен за килограмм.
При этом в сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет" за килограмм ранней капусты заплатить придется почти 64 гривны (точная цена - 63,95 грн/кг).
В сети продовольственных супермаркетов "Сильпо" молодую капусту можно приобрести (со скидкой) за 65 гривен за килограмм (точная цена - 64,90 грн/кг).
Между тем в сети супермаркетов VARUS за килограмм молодой капусты отдать придется фактически 70 гривен (точная цена - 69,90 грн/кг).
Итак, как видим, цены на раннюю (или молодую) капусту в Украине могут сегодня отличаться и зависят от конкретной торговой сети - того или иного продуктового супермаркета.
