ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Жизнь » Деньги

Эксперт рассказал, что будет с ценами на редис уже в ближайшее время

08:00 22.04.2026 Ср
2 мин
Сколько сейчас стоит популярный весенний овощ?
aimg Василина Копытко
Цены на редис сейчас колеблются от 50 до 135 грн за кг (фото: Freepik)

Редис остается одним из самых доступных ранних овощей на украинском рынке. Благодаря высокому предложению и стабильным темпам сбора урожая, ситуация в магазинах и на рынках сейчас остается прогнозируемой.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Главное:

  • Рынок сбалансирован. Предложения овоща достаточно для удовлетворения спроса, поэтому цены держатся на стабильном уровне.
  • Доминирует отечественный продукт. Импорт в этом сегменте сейчас играет минимальную роль, ведь украинские хозяйства полностью закрывают потребности.
  • Прогноз на май. Ожидается дальнейшее снижение стоимости с выходом на рынок продукции из открытого грунта.
  • Быстрый оборот. Редис является типичным примером весенней культуры, где Украина максимально оперативно переходит на собственную продукцию.

Отечественный продукт или импорт

Сейчас редис на украинских прилавках практически полностью представлен внутренним производителем. По словам эксперта, это один из немногих сегментов, где зависимость от иностранных поставок исчезает быстрее всего.

"По состоянию на середину апреля редиска практически полностью представлена отечественным производителем, импорт играет минимальную роль. Это объясняется простотой и скоростью выращивания культуры, что позволяет даже небольшим хозяйствам в пленочных теплицах оперативно закрывать потребности рынка", - отмечает Максим Гопка.

Что будет с ценами дальше

Сейчас редис продают по цене от 50 до 135 грн за кг. Несмотря на стабильность, рынок готовится к очередному этапу удешевления. Это связано с изменением технологий выращивания и увеличением объемов урожая.

Эксперт рассказал, что будет с ценами на редис уже в ближайшее времяЦены на редис в сети Сильпо (скриншот)

Эксперт рассказал, что будет с ценами на редис уже в ближайшее времяЦена за кг редиса в Форе (скриншот)

"С появлением продукции из открытого грунта в конце апреля, в начале мая предложение существенно возрастет, что традиционно создаст дополнительное давление на цены и может привести к их постепенному снижению", - прогнозирует аналитик.

Сейчас рынок остается сбалансированным как в оптовом, так и в розничном звене, что является типичным для быстрооборачиваемой весенней продукции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Редис УКАБ Цены в Украине
Новости
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Аналитика
