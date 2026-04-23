Цены в Киеве бьют рекорды: какие товары подорожали за месяц более чем на 15% и что с продуктами
Стоимость жизни в Киеве стремительно меняется. Пока одни товары существенно подорожали, другие - неожиданно упали в цене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления статистики (ГУС) в городе Киеве.
Как изменились цены в Киеве за месяц
Согласно информации ГУС, опубликованной в экспресс-выпуске "Индекс потребительских цен в г. Киеве в марте 2026 года", потребительские цены в столице в течение первого месяца весны выросли на 1,8% (по сравнению с февралем 2026 года).
При этом в целом по Украине цены выросли на 1,7%.
Таким образом, как видим, жизнь в столице в марте дорожала несколько быстрее, чем в среднем по стране.
Как изменились цены с начала года
Если же говорить об изменениях с начала года, то потребительские цены выросли так:
- в Киеве - на 4,2%;
- по Украине - на 3,4%.
Следовательно, с начала 2026 года инфляция в столице разворачивается заметно быстрее, чем в среднем по стране (разница составила почти 1%).
Что в столице подорожало больше всего
Больше всего в марте (по сравнению с февралем 2026 года) в Киеве выросли цены в непродовольственном сегменте - на одежду и обувь - на 15,7%.
Существенно дороже стали также:
- топлива и масла - на 14,6%;
- железнодорожный пассажирский транспорт - на 6,6%;
- автодорожный пассажирский транспорт - на 5,7%.
Какие продукты подорожали больше всего
Если говорить о подорожании в Киеве продуктов питания и напитков, то в этом сегменте в течение марта 2026 года больше всего выросли цены на:
- яйца - на 8,7%;
- сыр и творог - на 4,7%;
- безалкогольные напитки - на 4,0%;
- подсолнечное масло - на 3,4%.
Какие продукты в Киеве стали дешевле
Согласно информации ГУС в г. Киеве, снижение потребительских цен в этом марте (к февралю 2026 года) наблюдалось для таких товаров:
- сахар (-5,4%);
- макаронные изделия (-3,5%);
- хлеб (-0,3%);
- овощи (-0,3%).
