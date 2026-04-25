Першу "місцеву" ранню капусту продають в Україні пізніше, ніж торік: чи б'ють ціни по гаманцю

Чому сезон ранньої української капусти стартував пізніше

Згідно з інформацією аналітиків проєкту EastFruit (станом на 24 квітня 2026 року), у продаж в Україні вже надійшли перші партії ранньої капусти місцевого виробництва.

Уточнюється, що на українському ринку з'явилися поки що незначні партії молодої білоголової капусти.

Повідомляється також, що у поточному році сезон продажу ранньої капусти з місцевих господарств "розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж торік".

Причиною такої затримки називають досить холодну та затяжну весну.

Яка вартість української та імпортної капусти нового врожаю

За даними експертів EastFruit, зараз місцева білоголова капуста врожаю 2026 року надходить у продаж за цінами близько 30-38 гривень за кілограм.

"Що в середньому на 39% дешевше, ніж перші партії цієї продукції в аналогічний період минулого року", - повідомили українцям.

Зазначається також, що на українському ринку присутня й імпортна рання капуста - виробництва Північної Македонії.

Причому ціни на імпортну капусту нового врожаю "почали стрімко знижуватися у зв'язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва".

"Наразі капуста виробництва Північної Македонії пропонується в середньому по 40 гривень за кілограм", - розповіли у EastFruit.

Що з цінами на ранню капусту в різних супермаркетах

Згідно з даними порталу "Мінфін" (станом на 24 квітня 2026 року) середня вартість молодої капусти у магазинах України становить близько 67,70 гривень за кілограм.

При цьому в мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" за кілограм ранньої капусти заплатити доведеться майже 64 гривні (точна ціна - 63,95 грн/кг).

У мережі продовольчих супермаркетів "Сільпо" молоду капусту можна придбати (зі знижкою) за 65 гривень за кілограм (точна ціна - 64,90 грн/кг).

Тим часом у мережі супермаркетів VARUS за кілограм молодої капусти віддати доведеться фактично 70 гривень (точна ціна - 69,90 грн/кг).

Отже, як бачимо, ціни на ранню (або ж молоду) капусту в Україні можуть сьогодні відрізнятись й залежать від конкретної торгової мережі - того чи іншого продуктового супермакету.