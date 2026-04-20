Украинский или импортный? Откуда везут молодой картофель и когда упадут цены

На украинском рынке наблюдается конкуренция между массовым импортом и первыми партиями отечественного урожая молодого картофеля. Цена на продукцию сейчас существенно зависит от страны происхождения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка .

Главное: Основной объем предложения обеспечивает импорт из Египта и Европы.

Украинский картофель на старте сезона дороже из-за высокой себестоимости.

из-за высокой себестоимости. Массовое появление отечественного урожая ожидается во второй половине мая.

Почему импорт дешевле украинского картофеля

По словам аналитика, решающим фактором сейчас является страна происхождения продукции. На рынке фактически сосуществуют два ценовых сегмента.

"В оптовом и розничном сегментах структура рынка подобная: дешевый массовый сегмент формирует импортная продукция, а дорогой сегмент представлен ранним украинским картофелем и отдельными премиальными импортными позициями", - отмечает Максим Гопка.

Он добавляет, что рынок не испытывает дефицита, однако он существенно дифференцирован, и "потребитель фактически выбирает между более низкой ценой и фактором свежести локального происхождения".

Сейчас массовый спрос закрывают поставки из Египта и Европы, а продукция из стран Ближнего Востока занимает нишевые позиции.

Цены на молодой картофель сейчас кардинально разнятся. По данным Минфина, в среднем он стоит 50,96 гривен за кг. Примерно за столько же его продают на львовском оптовом рынке "Шувар".

Зато в столице в розницу на рынках цена доходит до 150 гривен, а в супермаркетах - еще дороже. В сети Varus сейчас молодой картофель продают по 169 гривен за кг, в "Сильпо" - от 54 до 310 гривен, в зависимости от сорта и страны происхождения. При этом картофель из Египта в АТБ стоит - 37,89 грн за кг.

Цена за 1 кг молодого картофеля в сети Varus (скриншот)

Цена за 100 г молодого картофеля в Сильпо (скриншот)

Цена за кг молодого картофеля с Египта в АТБ (скриншот)

Когда ждать снижения цен

Появление большого количества отечественной продукции на рынке ожидается уже через несколько недель.

"Украинский молодой картофель массово начнет появляться из теплиц и ранних хозяйств во второй половине мая", - прогнозирует эксперт.

Высокая стоимость украинского картофеля в начале сезона объясняется объективными факторами. По словам Гопки, это обусловлено "высокой себестоимостью раннего урожая, включающей тепличное выращивание, значительные энергозатраты и ограниченные объемы производства", из-за чего она пока не может конкурировать с импортом по цене.