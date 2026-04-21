Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен

Рынок клубники в Украине входит в сезон со сбалансированными ценами и без дефицита. Сейчас на полках преобладает импорт, однако отечественные производители уже начинают поставлять первые партии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка .

Главное: На рынке доминирует импорт из южных стран Европы.

из южных стран Европы. Уже появились первые партии украинской тепличной ягоды из Закарпатья и юга.

из Закарпатья и юга. Усиление предложения и удешевление ожидается в первой половине мая.

Откуда привозят клубнику и какие сейчас цены

По словам эксперта Максима Гопки, сейчас рынок работает в условиях относительного равновесия без резких скачков.

"Рынок входит в сезон клубники с общим сбалансированным уровнем стоимости. Это результат стабильного импорта и отсутствия существенных логистических или погодных неблагоприятных условий на старте сезона", - отмечает эксперт.

На полках сейчас преобладает импортная продукция, прежде всего из южных стран Европы. В то же время уже появляются первые партии украинской тепличной клубники, преимущественно из Закарпатья и южных регионов.

Цены на клубнику сейчас очень разнятся. По данным Минфина, ее в среднем продают по 277 грн за кг, на оптовом рынке "Шувар" во Львове - по 259 грн. В супермаркетах цены преимущественно колеблются от 229 до 280 грн за кг. На рынках в среднем по 220 грн.

Цены в сети Сильпо (скриншот)

Цены в сети Varus (скриншот)

Когда упадут цены

"Клубники пока немного, но это сигнал начала перехода к внутреннему сезону. Ключевым фактором дальнейшей динамики станет сезонный переход на украинскую продукцию", - объясняет Гопка.

Относительно ценовых прогнозов, то эксперт указывает на май как на период существенных изменений.

"Уже в первой половине мая ожидается усиление предложения за счет клубники из неотапливаемых теплиц, а затем и появление ягоды из открытого грунта, что традиционно формирует более ощутимую ценовую тенденцию к уменьшению стоимости", - подытожил он.