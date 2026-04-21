ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен

08:00 21.04.2026 Вт
2 мин
Сезон стартовал со сбалансированными ценами. Сколько сейчас стоит популярная ягода?
aimg Василина Копытко
Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала цен Уже сейчас в магазинах появляются первые украинские партии клубники (фото: Freepik)

Рынок клубники в Украине входит в сезон со сбалансированными ценами и без дефицита. Сейчас на полках преобладает импорт, однако отечественные производители уже начинают поставлять первые партии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Читайте также: Украинский или импортный? Откуда везут молодой картофель и когда упадут цены

Главное:

  • На рынке доминирует импорт из южных стран Европы.
  • Уже появились первые партии украинской тепличной ягоды из Закарпатья и юга.
  • Усиление предложения и удешевление ожидается в первой половине мая.

Откуда привозят клубнику и какие сейчас цены

По словам эксперта Максима Гопки, сейчас рынок работает в условиях относительного равновесия без резких скачков.

"Рынок входит в сезон клубники с общим сбалансированным уровнем стоимости. Это результат стабильного импорта и отсутствия существенных логистических или погодных неблагоприятных условий на старте сезона", - отмечает эксперт.

На полках сейчас преобладает импортная продукция, прежде всего из южных стран Европы. В то же время уже появляются первые партии украинской тепличной клубники, преимущественно из Закарпатья и южных регионов.

Цены на клубнику сейчас очень разнятся. По данным Минфина, ее в среднем продают по 277 грн за кг, на оптовом рынке "Шувар" во Львове - по 259 грн. В супермаркетах цены преимущественно колеблются от 229 до 280 грн за кг. На рынках в среднем по 220 грн.

Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала ценЦены в сети Сильпо (скриншот)

Откуда в Украину везут первую клубнику и когда ждать обвала ценЦены в сети Varus (скриншот)

Когда упадут цены

"Клубники пока немного, но это сигнал начала перехода к внутреннему сезону. Ключевым фактором дальнейшей динамики станет сезонный переход на украинскую продукцию", - объясняет Гопка.

Относительно ценовых прогнозов, то эксперт указывает на май как на период существенных изменений.

"Уже в первой половине мая ожидается усиление предложения за счет клубники из неотапливаемых теплиц, а затем и появление ягоды из открытого грунта, что традиционно формирует более ощутимую ценовую тенденцию к уменьшению стоимости", - подытожил он.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УКАБ Ягоды Цены в Украине
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
