ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве

Вторник 24 февраля 2026 16:18
UA EN RU
Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве Строительство Музея Революции Достоинства в Киеве планируют разблокировать (фото иллюстративное: maidanmuseum.org)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен разблокировать строительство Музея Революции Достоинства в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Читайте также: Благодарны за свободу: как Небесная Сотня изменила ход истории и за что отдали жизнь 107 героев

Главное:

  • Парламентское решение: принятый Верховной Радой за основу законопроект №14166 позволит "разблокировать" земельный участок для строительства музея.
  • Упрощение процедур: для объекта отменят ряд бюрократических ограничений, которые тормозили процесс строительства почти 10 лет.
  • Локальный характер: предложенные в документе изменения касаются только музея и не повлияют на общие правила застройки в городе.

О каком законопроекте идет речь

Народный депутат рассказала, что сегодня парламент принял за основу (в первом чтении) проект закона №14166.

Его цель - внесение изменений в некоторые законы Украины насчет особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в КиевеФрагмент карты законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Что изменит принятие законопроекта

Шуляк объяснила, что законопроект предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства музея, которое было заблокировано ранее бюрократическими преградами:

  • сложными разрешительными процедурами;
  • статусом охранной зоны;
  • правовыми коллизиями.

"Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия", - уточнила первая автор законопроекта.

Она добавила, что это позволит:

  • снять арест с земельного участка на аллее Героев Небесной Сотни, 3;
  • передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни;
  • построить на нем указанный объект (музей).

Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в КиевеЗдание на аллее Героев Небесной Сотни, 3 (карта: google.com/maps)

Касаются ли изменения других объектов в городе

Политик подчеркнула, что в законопроекте говорится конкретно об осуществлении проектирования и строительства Музея Революции Достоинства - без дополнительных разрешительных процедур.

Следовательно, изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не будут влиять на общие подходы к градостроительному или дорожному регулированию.

"Мемориал Героев Небесной Сотни - это фундамент нашей памяти, но несмотря на общественную и государственную важность этого объекта, процесс его реализации затормозил по вышеупомянутым причинам почти на 10 лет", - напомнила Шуляк.

Она добавила, что "несмотря на готовность государства финансировать проект и постоянный общественный запрос, он годами оставался нереализованным из-за бюрократии, правовых коллизий и отсутствия четких решений".

Почему строительство музея было заморожено

Международный конкурс проектов Мемориала государство провело еще в 2018 году. Однако его организовали без полного пакета исходных данных, что изначально создало юридические и технические противоречия.

Кроме того, параллельно накапливались бюрократические ограничения: статус охранной зоны, арест земельного участка, разрешительные коллизии.

Все это фактически и заморозило строительство.

Следствием стало отсутствие специальной законодательной нормы, которая бы определяла особый порядок проектирования и сооружения этого объекта.

Напомним, во время Революции Достоинства на Майдане в 2013-14 годах пострадали 2,5 тысячи человек.

За время протестов силовики убили 107 участников Майдана (большинство из них погибли с 18 по 20 февраля). Впоследствии погибших в те дни борцов за Украину назвали Небесной Сотней.

В конце ноября 2025 года правительство повысило доплаты семьям Героев Небесной Сотни.

Читайте также, с какими событиями в истории связывают подвиг Майдана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Майдан Елена Шуляк Инфраструктура Небесная сотня Верховная рада Документы
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ