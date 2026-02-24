Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен разблокировать строительство Музея Революции Достоинства в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное:

Парламентское решение : принятый Верховной Радой за основу законопроект №14166 позволит "разблокировать" земельный участок для строительства музея.

: принятый Верховной Радой за основу законопроект №14166 позволит "разблокировать" земельный участок для строительства музея. Упрощение процедур : для объекта отменят ряд бюрократических ограничений, которые тормозили процесс строительства почти 10 лет.

: для объекта отменят ряд бюрократических ограничений, которые тормозили процесс строительства почти 10 лет. Локальный характер: предложенные в документе изменения касаются только музея и не повлияют на общие правила застройки в городе.

О каком законопроекте идет речь

Народный депутат рассказала, что сегодня парламент принял за основу (в первом чтении) проект закона №14166.

Его цель - внесение изменений в некоторые законы Украины насчет особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Фрагмент карты законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Что изменит принятие законопроекта

Шуляк объяснила, что законопроект предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства музея, которое было заблокировано ранее бюрократическими преградами:

сложными разрешительными процедурами;

статусом охранной зоны;

правовыми коллизиями.

"Речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных законами Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об автомобильных дорогах", "Об охране культурного наследия", - уточнила первая автор законопроекта.

Она добавила, что это позволит:

снять арест с земельного участка на аллее Героев Небесной Сотни, 3;

передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни;

построить на нем указанный объект (музей).

Здание на аллее Героев Небесной Сотни, 3 (карта: google.com/maps)

Касаются ли изменения других объектов в городе

Политик подчеркнула, что в законопроекте говорится конкретно об осуществлении проектирования и строительства Музея Революции Достоинства - без дополнительных разрешительных процедур.

Следовательно, изменения будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не будут влиять на общие подходы к градостроительному или дорожному регулированию.

"Мемориал Героев Небесной Сотни - это фундамент нашей памяти, но несмотря на общественную и государственную важность этого объекта, процесс его реализации затормозил по вышеупомянутым причинам почти на 10 лет", - напомнила Шуляк.

Она добавила, что "несмотря на готовность государства финансировать проект и постоянный общественный запрос, он годами оставался нереализованным из-за бюрократии, правовых коллизий и отсутствия четких решений".

Почему строительство музея было заморожено

Международный конкурс проектов Мемориала государство провело еще в 2018 году. Однако его организовали без полного пакета исходных данных, что изначально создало юридические и технические противоречия.

Кроме того, параллельно накапливались бюрократические ограничения: статус охранной зоны, арест земельного участка, разрешительные коллизии.

Все это фактически и заморозило строительство.

Следствием стало отсутствие специальной законодательной нормы, которая бы определяла особый порядок проектирования и сооружения этого объекта.