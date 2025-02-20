Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией

Во время Революции Достоинства на Майдане в 2013-14 годах пострадали 2,5 тысяч человек. За время протестов силовики убили 107 участников Майдана. Большинство из них погибли с 18 до 20 февраля. Позже погибших в те дни борцов за Украину назвали Небесной Сотней. О важности памяти этих событий и их переосмыслении во время войны – в интервью директора музея Майдана для РБК-Украина.

20 февраля Украина чтит день памяти Героев Небесной Сотни – в честь всех, кто отдал жизнь за свободу и европейское будущее страны во время Майдана 2013-2014 годов. Этот день – одна из черных дат Майдана. 20 числа только за один день погибли 48 мирных участников протестов и 4 правоохранителя.

Революция Достоинства стала одним из ключевых событий современной истории Украины и символизирует борьбу за свободу. Значение этих событий с войной только усилилось: Майдан 11 лет назад стал точкой невозврата в отношениях с российским режимом и сплотил общество в борьбе за свое будущее без влияния империи.

Генеральный директор музея Майдана Игорь Пошивайло рассказал РБК-Украина, как воспринимают события Революции Достоинства во время большой войны, какие страницы нашей истории стоит считать победными и удалось ли в конце концов Украине завоевать то, за что отдали свои жизни люди на Майдане 11 лет назад.

– Игорь, видите ли вы угасание интереса к темам Майдана, когда прошло уже 11 лет после этих событий?

– Такая тенденция была до полномасштабного вторжения. А сейчас, наоборот, есть значительный интерес к этой теме. Сейчас видим попытку понять глубже, что происходило тогда, какое отношение события Революции Достоинства имели к настоящему. Какие были изучены важные уроки, какой опыт мы приобрели.

Даже наши зарубежные партнеры начали терять политический интерес к Майдану через три года после него. А сейчас, наоборот, мы имеем большой спрос на выставки и экскурсии, на которые приходят иностранцы, руководители государств, политики, высокие делегации, представители стран ЕС. Особенно 21 ноября и 20 февраля.

Поэтому Музей Майдана, как один из активных участников формирования политики и культуры памяти, пытается максимально показывать преемственность нашей борьбы за независимость и свободу, позиционировать Небесную Сотню как первых героев российско-украинской войны. Поскольку зимой 2014 года состоялся первый победный бой в битве, которая продолжается и сегодня. Майдан и современная война – это не отдельные события, а единый процесс реагирования Украины на агрессию РФ – потенциальную или фактическую. Это очень важно осознавать.

Преемственность этой борьбы подтверждается и тем, что мирное сопротивление безоружных граждан превратилось в вооруженное сопротивление агрессии кремля. Это единственный масштабный экзистенциальный процесс, который продолжается до сих пор.

Поэтому я не считаю, что интерес к Майдану спадает. Надо также понимать, что драматические события на Майдане перекрываются другими травматическими событиями войны, гибелью воинов, мирных граждан.

Поэтому эта боль, эмпатия к погибшим – все это сейчас происходит в очень чувствительной форме. И любому вменяемому человеку трудно выдержать такую продолжительность трагических событий, трудно выдержать такие огромные масштабы горя. Сейчас чувствительному гражданину активно посещать комеморативные мероприятия, которые сегодня существуют в Украине, чрезвычайно трудно.

Майдан и современная война – это два неразрывных события, – директор музея Майдана Игорь Пошивайло

Давайте посмотрим на наш исторический календарь. Мы постоянно, целый год, чуть ли не каждый день отмечаем сложные события. Приуроченные Голодомору, и репрессиям и расстрелам, и жертвам Второй мировой войны. А еще – Чернобыль, потом Майдан, большая война. Поэтому я бы не говорил об угасании интереса к нашей современной истории. Это перенасыщенность человеческой психики сегодня травматическими событиями.

Подобную ситуацию, кстати, замечали на первую годовщину Майдана в ноябре 2014 года. Мы сделали тогда важную выставку в Музее Ивана Гончара, где арт-кураторами были Влодко Кауфман и Екатерина Ткаченко. И увидели, что участникам событий, самим майдановцам, сложно было ее посещать. Выставка заново пробуждала боль, переживания за погибших, за раненых. Это нормальные процессы, связанные с человеческой психикой и памятью.

Но такая ситуация не означает, что мы должны меньше говорить на эту тему. В эти памятные дни на Аллее Героев Небесной Сотни мы принимали около 40 школьников, которые пришли на экскурсию. Их учителя подготовили для них квесты. Спрашивали детей, знают ли они, сколько героев в Небесной сотне, сколько лет самому младшему и сколько лет самому старшему. Я был приятно удивлен, что дети все это хорошо знают, ориентируются в этой информации, приходят и чтят память героев.

Сегодня в условиях большой войны, мы также не должны забывать или преуменьшать роль наших сограждан, которые без оружия в руках мужественно и самопожертвенно вышли на Майдан противостоять действиям преступной власти и силовикам. Их борьбу сейчас продолжают их побратимы, которые были тогда на Майдане, а уже сейчас – на войне. Также среди наших воинов сегодня на фронте отважно воюют те, кто на Майдане не был, потому что в то время они были еще совсем юные, поэтому важно актуализировать и для них подвиг Небесной Сотни.

Конечно, это разные уровни борьбы, но связь между Майданом и войной вполне очевидна – это и глубина нашего гражданского и военного подвига как реакция на посягательство поработить Украину. Это не какой-то спонтанный протест, а осознанный выбор граждан то ли в гражданской форме, то ли в военной, всеми способами защищать Украину.

– С какими историческими событиями нашей страны мы можем связать события Майдана и жертву героев Небесной Сотни? Из истории выглядит так, что это этап продолжения борьбы, которая была у нас и несколько веков назад.

– Да, конечно. События, которые происходили в конце 20 века, – и Революция на граните, и последующие Майданы, – являются продолжением тех процессов, которые продолжались в Украине в начале прошлого века. Это и Украинская революция, наши первые освободительные соревнования – борьба украинского народа за независимость и государственность в 1917-1921 годах, которая охватывала создание и борьбу Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики и их попытку объединения.

Эта борьба продолжается, потому что предыдущие процессы не завершились победой. К примеру, во время Украинской революции 1917-1921 годов и тогдашней попытки восстановления независимости были те же предпосылки, тоже была потребность внешней помощи. Была потребность признания украинской нации, молодого государства.

Тогда у нас была потребность в поддержке цивилизованного европейского мира на дипломатическом, военном, политическом уровнях. К сожалению, тогда наши правительства не достучались до мирового сообщества.

20 февраля – дна из черных дат Майдана. Тогда только за день погибли 48 мирных участников протестов и 4 правоохранителя

Тогда так же надо было привлечь внимание к украинской нации, к ее культуре и языку, к той угрозе, которая шла с севера, от большевистской России. Сейчас видим абсолютно ту же самую проекцию событий на сегодняшний день. Сейчас нам так же надо доказывать цивилизованному миру, чем важна защита украинской независимости, ее суверенитета. И не только для нас, но и для европейского континента.

И дальше сопротивление Украины нацизму во Второй мировой, и послевоенные освободительные движения (сопротивление УПА, диссидентское движение и другие – ред.) – это все составляющие одного процесса в разных формах. И тех возможностей, которые были у людей тогда в соответствии с теми или иными историческими контекстами, возможностями, политической ситуацией.

– Наверное, надо подчеркивать, что в этой борьбе были и положительные этапы, мы все-таки что-то смогли выбороть.

– Бесспорно. Нельзя говорить, что в той борьбе не было положительных страниц. Были важные результаты победы Майдана, в частности в 2014-м, когда произошли достаточно активные процессы декоммунизации. Это началось уже с весны 2014-го года.

Деколонизация, дерусификация активно продолжается и сегодня. Это тоже победа. То есть мы что-то смогли выбороть, а не стоим на месте. Каждый такой этап оставит вопрос "а чего мы достигли?" Такие вопросы точно возникнут и после того, как завершится современная война. Люди будут спрашивать, не зря ли были эти огромные жертвы, и что изменилось.

Если говорить о Майдане и Небесной Сотне, то после этих событий очень многое изменилось на разных уровнях. Находясь внутри этих процессов, нам бывает трудно осознавать ту глубину, масштабность и важность этих изменений.

Если брать исторические периоды в больших масштабах, то за время от Святослава Хоробого до Казацкого государства и в другие периоды наибольшим достижением является то, что Украина выстояла, часто в условиях безгосударственности. В условиях, когда над нами доминировали другие империи, авторитарные режимы. Мы выжили как нация, сохранили нашу территорию, культуру, язык. Мы восстановили нашу независимость в 1991-м году.

На самом деле такое удавалось не всем народам. Многие государства исчезли с карты мира за эти несколько сотен лет. Очевидно из-за того, что они не имели такого стержня.

И посмотрите, какая ситуация в других постсоветских странах. Та же Беларусь. Она формально существует как государство, но существуют ли они как нация? И в этом контексте каждая наша борьба, даже несмотря на формальное, официальное поражение, имела свою победу. Это ступеньки в нашем тернистом историческом движении, и каждая ступенька была бы невозможной без предыдущих усилий и достижений.

Думаю, даже после тех событий не все до конца осознавали изменения, которые принес Майдан во многих сферах, за которые Майдан и стоял. Да, можно сетовать, что это происходило не так быстро, что есть проблемы, пробелы. Та же реформа судебной системы до сих пор не состоялась.

Но состоялись реформа административная, прошла децентрализация, экономическая, образовательная, медицинская, правоохранительная реформы. Мы имеем уже не советскую милицию, а национальную полицию, западного образца образовательные процессы и медицинские реформы.

Майдан принес достижения во многих отраслях, – директор музея Майдана

У нас очень показательной была история Маркияна Паславского – американца украинского происхождения, который родился в семье политических эмигрантов в Нью-Йорке, был офицером рейнджеров самого престижного подразделения армии США. Он был также бизнесменом, финансовым банкиром. Маркиян приехал в Украину, и когда начался Майдан, был в гуще событий. Есть фотографии с ним на Майдане 20 февраля во время расстрелов Небесной Сотни. Затем он стал добровольцем батальона "Донбасс" и погиб под Иловайском.

В компьютере он оставил заметки – "Завещание действовать". Мы эти заметки опубликовали. У него очень много было о реформах. О том, как он в начале 2000-х видел, что надо сделать в Украине для мощных и позитивных изменений. Видел как американец украинского происхождения, как человек, который имел большие успехи в бизнесе. Мы анализировали те реформы и увидели, что они почти все были в конце концов начаты.

А самый главный результат, мне кажется, – это изменение сознания. Это критическое мышление и избавление от насажденных нам веками московитской пропагандой стереотипов, мифологем, "скрепов русского мира". Многие люди избавились от них буквально в первые часы полномасштабной агрессии 24 февраля.

Также очень важное достижение – на международном уровне. Европейский и американский миры так безответственно заигрывали с путиным все эти десятилетия, и все эти заигрывания приближали к сегодняшнему моменту, к краху мировой системы безопасности.

И сегодня, когда есть угроза демократии и вообще существованию свободного демократического мира, украинцы не капитулировали, а продолжают бороться. Смогли бы так европейские страны? Большой вопрос.

– Во время Майдана часто говорили, что тогда произошло утверждение гражданского общества. Но и говорили тоже, что такое единение пробуждается только в кризисные моменты, а потом мы возвращаемся к нашим реалиям, где снова спорим.

– В течение последнего века ведущую роль играла или украинская интеллигенция, или политическая элита. От которой часто и зависела судьба Украины. От тех же студентов, которые не побоялись тогдашней советской машины и участвовали в Революции на граните. И неожиданно победили.

Наши Майданы начала формировать общество сознательных граждан, которые были готовы брать на себя ответственность за судьбу страны, их воспитывали ответственными за свое будущее. И которые потом были готовы реагировать на кризисную ситуацию.

В конце концов, мы можем говорить о появлении и утверждении достаточно мощного гражданского общества, которое после победы Майдана взялось действенно контролировать и саму власть, даже постмайданную. Но в итоге представители гражданского общества и сами пошли во власть, чтобы менять политические элиты.

Майдан стал поворотным моментом, после которого Украина стала идти в сторону запада и демократических ценностей

Эти люди сформировали мощное волонтерское и добровольческое движение. А это – самая большая угроза для авторитарных режимов. Так или иначе, наша власть меняется под влиянием гражданского общества, которое все равно направляет ее в то русло, которое необходимо для позитивного развития общества. И часть людей, которые участвовали в событиях Майдана, пошли потом защищать нас, когда началась война в 2014 году. И продолжают сейчас защищать.

– Какие события запланированы в Киеве на дни чествования памяти героев Небесной Сотни?

– Во-первых, до 20 февраля мы откроем выставку вокруг монумента Независимости. Она называется "Герои. Майдан. Война. Память". Это выставка о тех майдановцах, которые погибли уже во время российско-украинской войны. В центре Киева также постоянно находятся информационные стенды, где есть элементы VR и AR – дополненной реальности. Каждый может прийти и увидеть, что и когда происходило на Майдане. Может окунуться в события 11-летней давности. Увидеть баррикады, палаточный городок.

Возле часовни, на аллее Героев Небесной Сотни, ко дню памяти 20 февраля мы установили информационный киоск, где тоже есть информация о каждом герое Небесной Сотни и более широкий контекст событий. Есть интерактивные ссылки на полезные ресурсы. Есть наш Информационно-выставочный центр и Галерея протестного искусства, есть подборка важных документальных видео о Майдане. Есть видео "Люди творят историю". Там молодежь рассказывает молодежи о событиях Революции Достоинства.

18 февраля открыли совместно с партнерами мартиролог участников Революции Достоинства – участников боевых действий, погибших во время войны. Это цифровой информационный стенд на углу Грушевского и аллеи Магдебургского права в Печерском районе.

В 15.00 20 февраля в синем зале Дома кино присоединяемся к инициативе семей Героев Небесной сотни в показе уникального фильма "Украина. Майдан. Перезагрузка" военного журналиста Руслана Ганущака, который погиб буквально недавно, месяц назад. Это майдановец, военный репортер, фотограф, военнослужащий с позывным "Остап". В синем зале в 15.00 20 февраля.

Также традиционно 20 февраля у нас будет совместный с Вооруженными Силами церемониал погибшим героям на Аллее Героев Небесной Сотни. И будет уже ежегодная акция "Ангелы памяти" от Анжелики Рудницкой, "Территории А". Состоится также музыкально-поэтическая акция в нашем инфоцентре в 12.30. Выставка в Музее истории города Киева о нашем пути в ЕС открылась 19-го февраля. Мероприятий немало.

Известно, что Майдан очень задокументирован, в тот период в центре Киева были журналисты со всего мира, фиксировали события и сами участники. Мы имеем немало архивных стримов, видео, фотографий. А вот стереофотографии, которые показывают этот объем, масштабность, глубину и имеют эффект погружения, – их по сути никто не делал. И вот недавно небольшая группа энтузиастов это сделала и передала нам уникальный сборник стереофото.

И теперь мы открываем эту возможность нашим посетителям: вы просто надеваете очки и погружаетесь в объемное 3D-пространство, где видите сотни тысяч людей, можете рассмотреть в деталях каждый элемент на баррикадах. Ждем всех на эту выставку, и на другие события.

Акция "Ангелы памяти" от Анжелики Рудницкой и "Территории А" проходит ежегодно 20 февраля (facebook.com/Анжелика Рудинская)

– Что делать нам всем, и что должно делать государство, чтобы люди сохранили эти события в памяти? Чтобы не было искажений и не возникало риска их забвения?

– Необходимо, чтобы во всем нашем обществе существовала культура памяти. Важно, чтобы сами люди находили время, приобщались к акциям чествования памяти наших погибших граждан, героев. Надо чтобы у нас всех проявлялась солидарность. Надо друг друга поддерживать, искать пути объединения.

Это будет также мощным посылом, в частности нашему врагу, что украинское общество сильное и что оно объединено. Что оно имеет историческую память, критическое мышление, что здесь все очень хорошо знают свою историю. И тогда попытки навязывания нам любых возможных "альтернатив" просто будут обречены на крах.

Думаю, вернуть нас в амнезию нашей исторической памяти уже невозможно. Мы прошли эту точку невозврата. Украинцы ничего не забудут, они не простят агрессора и будут идти до конца, защищая Украину и в дальнейшем, сколько это будет нужно.

– Как меняет восприятие Революции Достоинства и событий на Майдане нынешняя война?

– Какие выводы из Майдана мы можем сделать сейчас, когда идет полномасштабная война? События 2013-2014 годов показали, что украинцы сознательно выбрали свое будущее в цивилизованном европейском мире, окончательно отвернувшись от всего советского и коммунистического, имперского.

Второй важный урок – это осознание того, что украинцы способны объединяться и способны побеждать. Ощущение солидарности, единства и готовности к взаимопомощи - еще одна ключевая черта, которую продемонстрировал Майдан.

Третий урок – украинцы проявили себя как нация с демократическими ценностями, для которой свобода и достоинство превыше всего. Ни один политик или авторитарный режим не сможет манипулировать украинским народом. Майдан стал олицетворением народовластия – протеста, который возникает каждый раз, когда власть не слышит своего народа. Это своеобразный механизм контроля любой политической системы.

События 2013-2014 годов также сделали Украину видимой для всего мира. Евромайдан стал одним из самых масштабных протестных движений в европейской истории. После него об Украине, ее национальной идентичности и истории начали говорить повсюду. Майдан четко показал: Украина – это не Россия, она имеет собственный путь, самобытность и право на самоопределение.

Еще один ключевой вывод – Украина никогда не станет частью никаких попыток возрождения Советского Союза или новой Российской империи. Она всегда будет оставаться свободным и независимым государством. Это, безусловно, один из важнейших уроков Евромайдана.

Главное – не забывать об этих выводах и о наших ценностях, за которые боролись наши герои там, на баррикадах, в трагические дни февраля 2014-го, и продолжают бороться наши герои на фронте сейчас.