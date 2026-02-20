Благодарные за свободу: как Небесная Сотня изменила ход истории и за что отдали жизнь 107 героев

Этот день стал символом не только глубокой скорби, но и несокрушимой воли к свободе. 20 февраля связано с кровавыми событиями Революции Достоинства, но оно олицетворяет жертвенную борьбу за право украинцев самостоятельно выбирать свое будущее.

Главное о памятной дате:

Дата события: 20 февраля - день наиболее массовых расстрелов во время Революции Достоинства в 2014 году.

Количество Героев: К Небесной Сотне официально отнесено 107 человек .

Значение: Подвиг активистов позволил восстановить европейский курс Украины и свергнуть режим Януковича.

Символизм: Чествование проходит под лозунгом "Благодарны за свободу!".

20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. Эта дата установлена согласно указу президента № 69/2015 для чествования подвига участников Революции Достоинства, которые отдали жизнь за демократические ценности, права человека и европейское будущее нашего государства.

Именно 20 февраля 2014 года в центре Киева произошли наиболее трагические события: в тот день погибли 48 протестующих. В целом список Героев Небесной Сотни насчитывает 107 человек. Кроме павших непосредственно зимой 2013-2014 годов, к ним относятся и активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года, отстаивая территориальную целостность Украины в начале российской агрессии.

Кульминация Революции Достоинства

События 20 февраля стали кульминацией Революции Достоинства - массового гражданского протеста, который длился 94 дня: с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года.

Центром протестов был Майдан Независимости в Киеве и прилегающие улицы - Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. Сначала акции имели евроинтеграционный характер, однако впоследствии переросли в широкую кампанию гражданского неповиновения против режима тогдашнего президента Виктора Януковича - против коррупции, узурпации власти и нарушения прав человека.

Попытки силового подавления протестов привели к эскалации конфликта и многочисленным жертвам. За отказ вернуться к постсоветской модели управления государством и за европейский курс развития Украина заплатила чрезвычайно высокую цену - человеческие жизни.

Кто входит в Небесную Сотню

Небесная Сотня - это 107 погибших участников Революции Достоинства, а также активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.

Название возникло по аналогии со структурными единицами Самообороны Майдана - сотнями. Впервые словосочетание "Небесная Сотня" прозвучало во время прощания с погибшими 21-22 февраля 2014 года на Майдане Независимости.

Среди Героев - люди разного возраста, национальностей, профессий и вероисповеданий. Это граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из них, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, - 82. Среди 107 Героев - три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Первым из Героев Небесной Сотни стал Павел Мазуренко, который умер 22 декабря 2013 года от телесных повреждений. Последний из рядов Героев, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года в результате осложнений после ранения, полученного во время штурма Майдана 18 февраля 2014 года.

Значение для Украины

Революция Достоинства стала переломным моментом в истории современной Украины. Свержение режима Януковича открыло путь к восстановлению курса на евроинтеграцию и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Среди ключевых последствий Революции:

активизация гражданского общества;

развитие волонтерского движения;

начало реформ в различных сферах;

децентрализация;

декоммунизация;

частичное обновление политической элиты.

Смерть Героев Небесной Сотни изменила общественное сознание украинцев, актуализировав такие понятия, как достоинство, свобода, право на самоопределение, суверенитет государства и европейский выбор.

"Среди огня и льда, снайперов на крышах Небесная Сотня заплатила самую страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу", - отметил вице-президент США Джо Байден в 2015 году, комментируя события на Майдане.

Государственное чествование

1 июля 2014 года Верховная Рада приняла закон об учреждении государственной награды - "Орден Героев Небесной Сотни". Указом Президента от 3 ноября 2014 года № 844/2014 утвержден Устав и рисунок ордена.

Орден имеет форму голубого креста с изображением небесного воина в доспехах с мечом и щитом, стилизованных под самодельное снаряжение участников Майдана. На обороте выгравирована надпись: "Свобода и Достоинство".

День памяти и ответственности

День Героев Небесной Сотни - это день траура, связанный с гибелью граждан во время Революции Достоинства и в начале российской агрессии. В то же время это день чествования борьбы за достойную и свободную жизнь.

Память о Небесной Сотне чтят под лозунгом "Благодарны за свободу!".

Герои сделали свой сознательный выбор - бороться за свободу и достоинство Украины. Их подвиг остается символом гражданского мужества, силы духа и готовности отстаивать демократические ценности.

Память о них должна быть живой - она призвана объединять общество и формировать осознание ответственности каждого за будущее государства.

Ответы на главные вопросы

Почему День Героев Небесной Сотни отмечают именно 20 февраля? Именно 20 февраля 2014 года произошла эскалация расстрелов на улице Институтской в Киеве, что привело к наибольшему количеству жертв за все время Революции Достоинства (48 погибших за один день).

Сколько людей официально входят в список Небесной Сотни? На сегодня в ряды Героев Небесной Сотни зачислены 107 человек. Это активисты, погибшие во время протестов в Киеве, а также те, кто отдал жизнь весной 2014 года за территориальную целостность Украины.

Есть ли среди Героев иностранцы? Да, среди Героев Небесной Сотни есть граждане Беларуси (например, Михаил Жизневский) и Грузии, которые бок о бок с украинцами боролись за демократические ценности.