Попытки восстановления независимости. С какими событиями в истории связывают подвиг Майдана

Революция Достоинства стала одним из ключевых событий современной истории Украины. Ведь Майдан - это борьба общества за свободу.

С какими историческими событиями связывают подвиг Майдана

Майдан в Киеве и жертва Героев Небесной Сотни является продолжением борьбы Украины за собственную независимость и государственность.

"События, которые происходили в конце 20 века, - и Революция на граните, и дальнейшие Майданы, - являются продолжением тех процессов, которые проходили в Украине в начале прошлого века", - подчеркнул эксперт.

По его словам речь идет, в частности, и об Украинской революции - "нашей первой освободительной борьбе", борьбе украинского народа за независимость и государственность в 1917-1921 годах, которая "охватывала создание и борьбу Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики и их попытку объединения".

"Эта борьба продолжается, потому что предыдущие процессы не завершились победой. К примеру, во время Украинской революции 1917-1921 годов и тогдашней попытки восстановления независимости, были те же предпосылки. Тоже была потребность внешней помощи. Была потребность признания украинской нации, молодого государства", - рассказал Пошивайло.

Он объяснил, что тогда у Украины "была потребность в поддержке цивилизованного европейского мира на дипломатическом, военном, политическом уровнях".

"К сожалению, тогда наши правительства не достучались до мирового сообщества. Тогда так же надо было привлечь внимание к украинской нации, к ее культуре и языку, к той угрозе, которая шла с севера, от большевистской России", - сообщил гендиректор музея.

Он вспомнил также о дальнейшем сопротивлении Украины нацизму во Второй мировой войне и послевоенных освободительных движениях (сопротивление УПА, диссидентское движение и другие).

"Это все - составляющие одного процесса в разных формах. И тех возможностей, которые были у людей тогда, в соответствии с теми или иными историческими контекстами, возможностями, политической ситуацией", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "сейчас видим абсолютно ту же самую проекцию событий на сегодняшний день".

"Сейчас нам так же надо доказывать цивилизованному миру, чем важна защита украинской независимости, ее суверенитета. И не только для нас, но и для европейского континента", - подытожил Пошивайло.