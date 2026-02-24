ua en ru
Перший крок зроблено: як розблокують будівництво Музею Революції Гідності в Києві

Вівторок 24 лютого 2026 16:18
UA EN RU
Перший крок зроблено: як розблокують будівництво Музею Революції Гідності в Києві Будівництво Музею Революції Гідності в Києві планують розблокувати (фото ілюстративне: maidanmuseum.org)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який повинен розблокувати будівництво Музею Революції Гідності в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.

Читайте також: Вдячні за свободу: як Небесна Сотня змінила хід історії та за що віддали життя 107 героїв

Головне:

  • Парламентське рішення: схвалений Верховною Радою за основу законопроект №14166 дозволить "розблокувати" земельну ділянку для будівництва музею.
  • Спрощення процедур: для об'єкта скасують низку бюрократичних обмежень, які гальмували процес будівництва майже 10 років.
  • Локальний характер: запропоновані в документі зміни стосуються тільки музею та не вплинуть на загальні правила забудови в місті.

Про який законопроект йдеться

Народний депутат розповіла, що сьогодні парламент схвалив за основу (у першому читанні) проект закону №14166.

Він має на меті внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Перший крок зроблено: як розблокують будівництво Музею Революції Гідності в КиєвіФрагмент картки законопроекту (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Що змінить схвалення законопроекту

Шуляк пояснила, що законопроект передбачає створення спеціального правового режиму для завершення будівництва музею, яке було заблоковане раніше бюрократичними перепонами:

  • складними дозвільними процедурами;
  • статусом охоронної зони;
  • правовими колізіями.

"Йдеться про скасуванння для цього об'єкта обмежень, встановлених законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про автомобільні дороги", "Про охорону культурної спадщини", - уточнила перша авторка законопроекту.

Вона додала, що це дозволить:

  • зняти арешт із земельної ділянки на алеї Героїв Небесної Сотні, 3;
  • передати її в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні;
  • побудувати на ній вказаний об'єкт (музей).

Перший крок зроблено: як розблокують будівництво Музею Революції Гідності в КиєвіБудівля на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 (карта: google.com/maps)

Чи стосуються зміни інших об'єктів у місті

Політик наголосила, що в законопроекті йдеться конкретно про здійснення проектування та будівництва Музею Революції Гідності - без додаткових дозвільних процедур.

Отже, зміни стосуватимуться виключно цього об'єкта державного значення і не будуть впливати на загальні підходи до містобудівного чи дорожнього регулювання.

"Меморіал Героїв Небесної Сотні - це фундамент нашої пам'яті, але попри суспільну та державну важливість цього об'єкта, процес його реалізації загальмував з вищезазначених причин на майже 10 років", - нагадала Шуляк.

Вона додала, що "попри готовність держави фінансувати проект і постійний суспільний запит, він роками залишався нереалізованим через бюрократію, правові колізії та відсутність чітких рішень".

Чому будівництво музею було заморожене

Міжнародний конкурс проектів Меморіалу держава провела ще у 2018 році. Проте його організували без повного пакета вихідних даних, що від самого початку створило юридичні й технічні суперечності.

Крім того, паралельно накопичувалися бюрократичні обмеження: статус охоронної зони, арешт земельної ділянки, дозвільні колізії.

Все це фактично й заморозило будівництво.

Наслідком стала відсутність спеціальної законодавчої норми, яка б визначала особливий порядок проектування та спорудження цього об'єкта.

Нагадаємо, під час Революції Гідності на Майдані у 2013-14 роках постраждали 2,5 тисячі людей.

За час протестів силовики вбили 107 учасників Майдану (більшість із них загинули з 18 до 20 лютого). Згодом загиблих в ті дні борців за Україну назвали Небесною Сотнею.

Наприкінці листопада 2025 року уряд підвищив доплати сім'ям Героїв Небесної Сотні.

Читайте також, з якими подіями в історії пов'язують подвиг Майдану.

