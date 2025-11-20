Правительство повысило доплаты семьям Героев Небесной Сотни: что изменится с 1 декабря
Правительство впервые за 10 лет увеличило ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. Соответствующее постановление подготовило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Выплаты семьям Небесной сотни повысили
"Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя... Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей", - отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Сколько теперь будет составлять доплата
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 грн.
Если в семье несколько нетрудоспособных членов, сумма будет распределяться между ними поровну.
Для сравнения: сейчас выплаты составляют 5 000 грн, 6 500 грн или 8 000 грн в зависимости от количества иждивенцев. Их размеры не пересматривались с 2014 года.
Кто получит право на доплату
Доплату будут начислять не только к пенсии по случаю потери кормильца. Право также получат те, кто получает:
- пенсию по возрасту;
- пенсию по инвалидности
- по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Сколько семей получает выплаты сейчас
По данным правительства, сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.
Ранее мы писали о том, что дети погибших военнослужащих, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Размер выплаты зависит от обстоятельств смерти. На помощь могут претендовать несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, если они получают высшее образование.
Читайте также о том, что в столице утвердили порядок частичной компенсации стоимости отдыха и обучения для киевлян - защитников и защитниц Украины.