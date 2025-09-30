Пережили давление, унижения и принуждение: Украина вернула из оккупации еще 16 подростков

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 16 подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 молодых людей с временно оккупированной территории. Они пережили давление, унижение и принуждение, с которыми ни один ребенок или подросток не должны сталкиваться", - сообщил Ермак.
По его словам, одна девушка открыто говорила на украинском языке в школе и за это стала мишенью оккупантов: на нее написали донос, публично унижали в пропагандистских каналах и заставляли посещать ФСБ, где требовали отказаться от собственной позиции.
Другую девушку силой втянули в "военно-патриотический кружок", где она должна была собирать и разбирать оружие, участвовать в "разговорах о важном" и демонстрировать лояльность военным.
Еще одна девушка после начала полномасштабного вторжения потеряла возможность учиться по украинским программам: ее колледж захватили, заставили оформить российские паспорта и учиться по пропаганде Кремля.
"Сегодня все они в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и шаг за шагом возвращают себе право на будущее в свободной Украине. Спасибо Save Ukraine и волонтерской инициативе Humanity за помощь в спасении этих подростков", - добавил глава ОП.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
Также двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.