В заведениях высшего образования Украины могут проверять ситуацию со студентами в возрасте 25+. Ведь учеба не должна быть "прикрытием" для получения отсрочки.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко.

Каких моментов касаются проверки в вузах

Чиновник сообщил, что проверки студентов украинских вузов в возрасте 25+ лет касаются таких моментов:

придерживается ли заведение правил зачисления ;

; происходит ли обучение на самом деле.

"Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования", - констатировал Трофименко.

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Может ли быть возраст основанием для отчисления

Заместитель министра образования отметил, что "возраст более 25 лет сам по себе не является нарушением или основанием для отчисления".

Ведь человек "может сменить профессию в 30 или 40 лет" (например, получить инженерное образование для работы в энергетике).

"Мы заинтересованы, чтобы взрослые учились", - подчеркнул Трофименко.

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От чего зависит право студентов на отсрочку

Представитель МОН напомнил, что "право на отсрочку определяет закон".

"Для студентов оно зависит, в частности, от дневной или дуальной формы и получения высшего уровня образования по сравнению с уже полученным", - отметил специалист.

Он объяснил, что "учиться во второй раз на том же уровне - можно", но "студенческая отсрочка на этом основании не предоставляется".

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Кого могут отчислять с учебы

Трофименко напомнил, что учеба не должна становиться "прикрытием" для уклонения от мобилизации и службы.

"Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания", - сообщил он.

Чиновник подчеркнул также, что каждое решение "должно быть индивидуальным и законным".

"Ошибки в ведомостях об образовании нужно исправлять через заведение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку", - подытожил представитель МОН.