Спецпосланник президента США Джаред Кушнер обвинил Украину в затягивании переговоров. По его словам, процесс оттолкнула назад атака на резиденцию главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кушнера в подкасте MD Meets.

Американский чиновник рассказал, как продвигались переговоры между Москвой и Киевом в течение последнего года. Речь шла о периоде вплоть до его сентябрьских встреч с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Меня попросили заняться этим около года назад. И примерно в ноябре мы начали достигать определенного прогресса и приступили к работе. Затем, в конце декабря, произошла атака украинцев на резиденцию Путина, которая, по моему мнению, оттолкнула его назад", - рассказал Кушнер.

С февраля по сентябрь стороны постоянно были на связи. Однако в США не заметили существенной гибкости или готовности обеих сторон искать общие точки соприкосновения.

Территориальный вопрос - главная преграда

Депфнер спросил, действительно ли российский диктатор стремится к миру и завершению войны. Кушнер ответил утвердительно, но подчеркнул, что больше всего мешает территориальный вопрос.

" Я бы сказал, что да, я действительно считаю, что то, о чем он говорит - это мир, но, думаю, всегда встает вопрос: на каких условиях? И есть ли способ согласовать то, чего хочет он, с тем, чего хочет президент Зеленский, а также с тем, чего хотят европейцы?... И, по моему ощущению, после многих часов общения с президентом разговоре с президентом зашло в определенный тупик ” , - отметил Кушнер.

Также в разговоре он отверг обвинения, что президент США Дональд Трамп давит на Зеленского или украинцев. Как заверил спецпосланник, американцы исполняют роль переговорщиков, а для Украины, наоборот, является помощником и крупнейшим донором в этой войне.

Напомним, Кушнер советовал сначала договориться о безопасности после войны, а уже потом говорить о территориях.

Он также назвал гарантии по образцу статьи 5 НАТО очень весомым шагом и заявил, что США не смогут дать Украине более четкие обязательства.