В Ровенской области напали на группу оповещения ТЦК: один из военных в тяжелом состоянии

Четверг 25 декабря 2025 11:22
В Ровенской области напали на группу оповещения ТЦК: один из военных в тяжелом состоянии
Автор: Василина Копытко

24 декабря в Ровенской области во время выполнения служебных обязанностей на группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП совершили нападение. Во время инцидента один из военнослужащих получил телесные повреждения, сейчас он в тяжелом состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск в Facebook.

Обстоятельства нападения

По предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал требования правоохранителей по проверке документов и убежал на территорию одного из ФЛП. После этого в ситуацию вмешалась группа прохожих.

"Посторонние лица, не понимая правовых оснований задержания, начали физически препятствовать законным действиям правоохранителей - дергали за форменную одежду, выкрикивали нецензурные высказывания, бросали палки", - говорится в сообщении.

Лом против военного

Во время столкновения гражданин, обозначенный в материалах дела как Е., применил металлический предмет - лом. В результате один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра и ушибы паренхимы обоих легких.

"Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - сообщили в ОК "Запад".

Уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - насилие в отношении должностного лица.

"То, что произошло, является прямым препятствием законной деятельности Вооруженных сил Украины, соединенным с насилием в отношении военнослужащих", - отметили военные.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следствие устанавливает роль каждого из участников события и окончательную квалификацию преступления.

"Это удар по обороноспособности"

В командовании подчеркивают, что подобные нападения в условиях военного положения особенно опасны для государства.

"Любые нападения на представителей ТЦК, патрульных или других должностных лиц - это удар по обороноспособности государства. Это именно то, на что рассчитывает враг: хаос, подрыв мобилизационных мероприятий и обесценивание службы", - заявили в ВСУ.

Обращение к обществу

Военные призывают граждан не поддаваться провокациям, не распространять слухи и сотрудничать со следствием.

"Мобилизационные мероприятия могут вызвать страх или напряжение, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Лом, палки и нападения - это путь не к справедливости, а к уголовной ответственности", - отметили в ОК "Запад".

Оперативное командование держит ситуацию на контроле и обещает информировать о ходе дела в пределах, разрешенных законом и интересами следствия.

Читайте также о том, что в Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. Уже начато расследование.

Ранее мы писали о том, что во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Один военнослужащий был ранен ножом и умер в больнице.

