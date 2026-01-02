Проверка документов в Винницкой области закончилась нападением на военного ТЦК
Утром в пятницу, 2 января, в Райгородской общине Гайсинского района Винницкой области мужчина напал на военного ТЦК во время проверки документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Винницкой областной прокуратуры.
Отмечается, что военные ТЦК выполняли свои обязанности в одном из сел общины, где остановили для проверки военно-учетных документов 46-летнего местного жителя.
Во время проверки документов мужчина неожиданно напал на военного ТЦК, нанеся ему удар в ногу острым предметом, похожим на шило. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Фото: нападающего задержали, ему грозит длительное заключение (vin.gp.gov.ua)
В рамках проведения оперативных следственно-розыскных действий личность нападавшего была установлена, после чего его задержали по месту жительства и изъяли орудие совершения преступления.
Продолжается расследование по факту посягательства на жизнь военнослужащего (ст. 348 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Нападения на военных ТЦК
Напомним, 31 декабря, в Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП во время проверки документов и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.
Недавно в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего ТЦК.
Кроме того, 25 декабря в Днепре неизвестный ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения.
24 декабря в Ровенской области во время выполнения служебных задач было совершено нападение на представителей Сарненского районного ТЦК и СП, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Ранее во Львове мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудников ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей. Один из военных получил ножевое ранение и впоследствии скончался в больнице.