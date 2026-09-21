Перевод часов 2026: точная дата, когда Украина перейдет на зимнее время

Этой осенью Украина традиционно перейдет на зимнее время. Поэтому когда и куда именно нужно переводить стрелки, а также как избежать негативных последствий для организма - лучше разобраться уже сейчас.
Подробнее о правилах перевода часов в Украине, переходе на зимнее время в 2026 году и советах специалистов, которые помогут к этому подготовиться, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Порядок исчисления времени в Украине регулируется постановлением правительства №509 от 13 мая 1996 года.
Именно этот документ закрепил в нашем государстве киевское время (второй часовой пояс) и четкий график сезонного перевода стрелок (дважды в год):
Постановление определяет также "стандарты" для транспортной сферы и связи: по киевскому времени курсируют все поезда, самолеты, суда и междугородные автобусы, а также работает междугородний телеграф и телефон.
В то же время для судов в открытом море исчисление времени ведется по международной системе часовых поясов.
Для того чтобы определить точную дату перевода часов на зимнее время в 2026 году, достаточно посмотреть на календарь.
Этой осенью последнее воскресенье октября приходится на 25 число.
Следовательно, переход на "другое" время для украинцев состоится, согласно действующим правилам, в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.
Следует заметить, что все смартфоны и другие гаджеты (имеющие подключение к интернету) "переключаются" на новое время, как правило, автоматически.
Между тем механические приборы нужно будет переводить вручную - на 1 час назад.
Психиатр-нарколог Евгений Скрипник в комментарии РБК-Украина ранее рассказал, что перевод часов может влиять на людей по-разному.
У некоторых могут возникать перепады давления, головная боль, сонливость или бессонница.
Не исключаются даже обострения хронических заболеваний и тревожных расстройств.
Психолог Роман Зиненко посоветовал украинцам "просто принять тот факт, что часы будут переведены".
То есть относиться к этому как к неизбежному изменению, которое необходимо пережить с минимальным дискомфортом.
При этом следует:
Скрипник напомнил, что до начала полномасштабной войны специалисты советовали готовиться к переводу часов заранее (постепенно меняя режим сна).
Но сейчас для многих украинцев этот подход неактуален, ведь график зависит от ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.
Поэтому нужно не только пытаться соблюдать стабильный режим сна, но и:
"При возвращении к стандартному времени избегайте синего света (экраны телефонов, планшетов) за 1 час до сна. Яркий свет вечером задерживает начало выработки мелатонина, усложняя засыпание", - посоветовала кардиолог, кандидат медицинских наук и доцент Киевского медицинского университета Елена Соломко.
В комментарии РБК-Украина она отметила, что "возвращение к стандартному времени - "стрелки назад" на час - как правило считается биологически более легким для организма, чем весенний переход на летнее время".
Сомнолог София Устянецкая добавила, что адаптировать организм к новому режиму следует заранее и напомнила, что оптимальная продолжительность сна для здоровья - 7-9 часов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы относятся к переводу часов.
Кроме того, мы объясняли, правда ли, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию.
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